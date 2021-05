Einde coronamaatregelen ondanks versoepelingen niet in zicht: 'Zijn er echt niet zomaar vanaf'

Musea, sauna's en restaurants mogen volgende week zaterdag weer open. Dat heeft het kabinet vrijdagavond bekendgemaakt. De nieuwe stap in het openingsplan wordt sneller gezet dan verwacht. Epidemioloog Frits Rosendaal van het LUMC in Leiden is huiverig door het snelle tempo van versoepelen. 'Het gaat te snel. Ik ben bang dat mensen zich te vroeg rijk rekenen.'

Het kabinet kondigde vrijdagavond aan dat op zaterdag 5 juni de volgende stap in het openingsplan wordt gezet. Onder meer sauna's, theaters en bioscopen mogen dan weer open, en voor de horeca en sportverenigingen zijn de mogelijkheden uitgebreid. 'Het gaat snel', vertelt Rosendaal. 'En ik denk dat het ook te snel gaat. Een maand geleden kwamen we pas uit de avondklok en nu mogen de restaurants en cafés al weer open.'

Aan de opening van de horeca zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mogen restaurants maar tot 22.00 uur open en mogen er maar maximaal vijftig mensen binnen zitten. 'Iedereen moet een vaste zitplaats krijgen, maar dat lijkt me niet echt realistisch', vertelt de Leidse professor. 'Ik had het er toevallig donderdag met studenten over en zelfs zij waren verbaasd dat er zo veel wordt versoepeld in de horeca. Zeker als er veel gedronken wordt is het bijna onmogelijk om je hier aan te houden.'

Hoop is geen beleid

De epidemioloog is vooral bang dat het versneld openen van de samenleving een verkeerd signaal geeft. 'Het vaccineren is op gang gekomen en gaat nu redelijk, maar we zitten nog steeds niet op de beloofde snelheid van twee miljoen prikken per week. Mensen onder de vijftig krijgen nu pas hun eerste vaccinatie, terwijl we weten dat iedereen pas echt goed beschermd is twee weken na de tweede prik. Terwijl we zien dat mensen na de eerste vaccinatie zich al rijk rekenen en denken dat ze alles weer kunnen. Ik moet toegeven dat ik dat gevoel zelf ook heel even had na mijn vaccinatie, maar dit is natuurlijk niet het geval.'

Rosendaal had daarom graag gezien dat het kabinet nog heel even had gewacht. 'De cijfers lopen fors terug en het gaat goed. Dus waarom niet nog even een paar weken wachten tot iedereen boven de 45 jaar een eerste vaccinatie heeft gehad. Dat hadden we als samenleving echt nog wel even volgehouden. Misschien gaat het ook wel goed hoor, maar hoop is geen beleid.'

Vaccinatiebereidheid goed

Het RIVM heeft al gewaarschuwd dat we rekening moeten houden met een nieuwe golf aan coronabesmettingen in het najaar. Volgens Rosendaal is dit een reëel perspectief. 'Er is nog heel veel onbekend, dus we kunnen dit niet met zekerheid voorspellen. Maar er zijn zeker scenario's waar we rekening mee moeten houden. Zo zien we nu al dat de vaccinatiebereidheid in Nederland over het algemeen goed is. Dat geldt echter niet overal. Op bijvoorbeeld de bible belt of in achterstandswijken is die bereidheid veel lager. Dit heeft als gevolg dat het virus dan niet als een vuur over het land heen zal gaan, maar lokaal zullen er zeker kleine haardjes zijn. Met als gevolg dat bijvoorbeeld het Westeinde vol kan komen te liggen.'

De Leidse professor pleit er dan ook voor dat de regering deze mensen actief gaat benaderen. 'Want migranten spreken over het algemeen slecht Nederlands. Die zijn hierdoor moeilijk bereikbaar of halen hun informatie uit onbetrouwbare bronnen als Twitter of Facebook. Die komen niet voor hun vaccin, daar zal je met bijvoorbeeld een bus zelf naartoe moeten.'

Niet alles loslaten

Het kabinet heeft vrijdagavond in de persconferentie stap drie van het openingsplan aangekondigd. Dit bestaat in totaal uit zes stappen, waarbij bij de laatste stap alle basismaatregelen zoals zo veel mogelijk thuiswerken en het houden van anderhalve meter afstand worden losgelaten. Hoewel de stappen elkaar nu snel opvolgen is Rosendaal van mening dat de laatste stap nog wel even gaat duren. 'We kunnen nog niet alles loslaten. Van de mondkapjes zullen we op een moment wel afstappen, daarvan is het effect al omstreden. Maar waar het kan zullen we nog wel afstand blijven houden. Lesgeven in grote collegezalen zie ik na de zomer echt niet direct gebeuren.'

Wel vindt de epidemioloog het nog te vroeg om te voorspellen wanneer we wel weer helemaal vrij kunnen leven. 'We weten gewoon niet genoeg', legt hij uit. 'Alles hangt bijvoorbeeld af van de vaccinaties. Als het lukt om iedereen voor 1 juli een eerste prik te geven, dan moet de tweede prik voor 1 september zeker wel lukken. Maar zoals we nu weten zijn de vaccinaties voor 90 procent effectief. Dat betekent altijd nog dat ze bij tien procent niet werken.'

Lange tweede golf

Rosendaal benadrukt dat het daarom cruciaal is dat de regering alert blijft. 'Vorig jaar hebben we veel te laat ingegrepen', vindt de epidemioloog. 'Op 4 augustus was het reproductiegetal al boven de 1,3. Hierdoor kon het virus zich snel verspreiden en hebben we een lange tweede golf gehad en zaten we vast aan de avondklok. Het is dus niet zo dat het virus pas weer opkwam door het slechte weer. Nee, dat gebeurde toen al die studenten weer terugkwamen en met elkaar afspraken.'

Het is de reden dat de epidemioloog niet durft te zeggen wanneer we helemaal weer kunnen leven zoals voor corona. 'De maatregelen hebben effect gehad, maar we kunnen per onderdeel niet zeggen hoe effectief ze zijn geweest. Dus maatregelen die weinig vrijheid beperken kunnen nog wel even blijven bestaan. Daar zijn we dit jaar echt niet zomaar vanaf. Ik kan me niet voorstellen dat we dit jaar nog grote evenementen hebben waar je een kaartje voor kunt kopen en naartoe kunt gaan. Dat lijkt me echt uitgesloten.'

