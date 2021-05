Zorginstelling Ipse de Bruggen moet bezuinigen: minder therapeuten

Zorginstelling Ipse de Bruggen moet bezuinigen en schrapt in het aantal therapeuten van de kinderdienstencentra. Dat bevestigt een woordvoerder. Aanleiding voor de bezuinigingen zijn de tekorten bij de jeugdzorg. Er is veel spanning en onrust onder het personeel van Ipse de Bruggen over de aanstaande bezuinigingen.

Een reorganisatieplan ligt op dit moment bij de ondernemingsraad, maar het personeel is al wel ingelicht. De bezuinigingen hebben vooral gevolgen voor de fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Die zijn nu in dienst bij Ipse, maar het bedrijf zou in het aantal willen schrappen.

Komende maand zijn er gesprekken en wordt duidelijk wie 'boventallig' wordt verklaard. Dit levert onder het personeel veel spanning op. Ipse de Bruggen erkent dat, maar zegt ernaar te streven zoveel mogelijk mensen aan een andere baan te willen helpen binnen de organisatie.

Nog geen advies ondernemingsraad

Het plan ligt nu bij de ondernemingsraad. Voorzitter Lev Hesseling: 'Er ligt inderdaad een plan, het is dus nog niet zeker wat er precies gaat gebeuren. Maar dat het gevolgen heeft voor de paramedici is wel duidelijk.' De OR heeft volgende week gesprekken gepland met de therapeuten om hun kant van het verhaal ook te horen.

De OR is van mening dat ingrepen nodig zijn om Ipse de Bruggen financieel gezond te houden. 'Er komt te weinig geld binnen en dan moet je iets doen om de continuïteit overeind te houden.' Bezorgde medewerkers zeggen dat eerst onderzocht moet worden of er nergens anders bezuinigd kan worden. Ze noemen dan het relatief hoge ziekteverzuim en de kosten van afspraken waar cliënten toch niet heenkomen.

Ipse de Bruggen is een zorginstelling waar in totaal een kleine zesduizend mensen werken. Zij ondersteunen meer dan 5,5 duizend cliënten met een verstandelijke beperking. De instelling beheert drie landgoederen waar cliënten wonen en bijna vierhonderd zorglocaties, zoals huizen voor begeleid wonen.

Kwaliteit van de zorg

Ipse de Bruggen denkt dat de kwaliteit van de zorg in de toekomst gegarandeerd kan worden, ook met minder therapeuten. De OR denkt dit ook. De vergoedingen die het bedrijf krijgt van gemeenten voor de geleverde zorg dekken niet de kosten.

Bezorgde medewerkers zeggen dat hen, in een bijeenkomst over plannen, is verteld dat de kwaliteit van de zorg sowieso minder zal worden als 20 procent van het aantal therapeuten moet verdwijnen. De sfeer was na het gesprek toen ronduit slecht. 'Maar we blijven zorgpersoneel en willen gewoon het beste voor onze kinderen. We zetten dus alles op alles om de zorg goed te regelen', zegt een van hen die anoniem wil blijven.

Extra geld voor gemeenten

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat was het gevolg van decentralisatie die op dat moment vanuit het Rijk werd doorgevoerd. Het idee was dat gemeenten dichterbij de mensen stonden en de zaken dus ook beter en persoonlijker konden regelen. Maar doordat er tegelijkertijd ook flink werd bezuinigd, kampen gemeenten met tekorten en dat vertaalt zich weer in de vergoedingen voor behandelingen.

Vorige week is tussen het kabinet en de Vereniging Nederland Gemeenten (VNG) afgesproken dat er dit jaar 613 miljoen euro extra naar gemeenten gaat om de tekorten aan te pakken. Maar dat geld is vooral bedoeld om tekorten in de acute jeugd-ggz weg te werken.

