Ruim een miljoen voor Haagse jongeren die door corona afglijden: 'Overlast op straat is soms groot'

Den Haag trekt voor de komende anderhalf jaar 1,2 miljoen euro uit om jongeren die door corona dreigen af te glijden weer op de rit te helpen. Van dit extra geld stelt de gemeente veertien jongerenwerkers aan, die de straat op gaan om deze jeugd aan het werk, op school of in een hulpverleningstraject te krijgen. 'De overlast van jongeren in sommige wijken is flink toegenomen', zegt wethouder Martijn Balster (PvdA).

Volgens wethouder Balster is de coronaperiode voor heel veel mensen moeilijk geweest. 'Maar met name ook voor onze jongeren', zegt hij. 'We zien op meerdere plekken in de stad een toename van overlast op straat. In geval van strafbare feiten moet er opgetreden worden maar veel valt, hoe ergerlijk ook, in de categorie kattenkwaad. Jongeren hebben te weinig om handen. We moeten voorkomen dat kattenkwaad uitmondt in buurtterreur, criminaliteit en dat jongeren aan de zijlijn komen te staan.'

Daarom komt er extra geld voor de aanstelling van veertien jongerenwerkers. 'Dat zijn mensen die met de poten in de modder staan en de straat op gaan om in gesprek te gaan met jongeren. Wat zijn hun problemen? Waarom vervelen ze zich? Daar willen we een antwoord op zodat we de jongeren professionele begeleiding kunnen bieden en ze weer perspectief kunnen geven op een baan of onderwijs.'

Kwetsbare jongeren

Balster: 'Het zijn juist de kwetsbare jongeren die in de coronatijd nog minder kans maken op een baan, die door de sluiting van de schoolgebouwen de structuur van school verliezen en soms voortijdig uitvallen en die niet kunnen sporten of uitgaan. Rondhangen in de buurt om te kleine en te drukke huishoudens te ontvluchten ligt dan voor de hand. We horen nu ook al dat jongerenwerkers signaleren dat jongeren problemen hebben.'

Het extra geld is voor de komende anderhalf jaar. 'Daarna kijken we of het ophoudt of dat we doorgaan. Het kan zijn dat het stopt, maar ik maak mij sowieso zorgen over de capaciteit van het welzijnswerk en we zien dat veel jongeren problemen hebben. Wij gaan tegen die tijd dus een weloverwogen afweging maken.'

LEES OOK: Lockdown eist veel van jeugd: 'Het wordt erg onderschat'