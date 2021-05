Scholenkoepel ISW niet volledig open: 'Wegen deze paar weken op tegen de gezondheidsrisico's?'

De Westlandse scholenkoepel ISW gaat per 31 mei niet volledig open. 'Wegen deze laatste paar schoolweken op tegen de gezondheidsrisico’s die onderwijsgevenden de komende weken lopen?,' vraagt de directie zich vrijdag hardop af. 'We willen het graag voor leerlingen, ouders en docenten veilig houden.'

Het ISW staat daarom niet vierkant achter het kabinetsbesluit om alle middelbare scholen per 31 mei weer de mogelijkheid te bieden volledig open te gaan. 'Het was verstandiger geweest de huidige situatie van deels online en deels fysiek onderwijs te vervolgen tot de start van de zomervakantie', zegt Anko Goudswaard, directeur van de scholenkoepel. 'Dan kan er na de zomervakantie - hopelijk met een volledig gevaccineerd schoolteam - een nieuwe start worden gemaakt. Dat is ook hoe wij het gaan doen. Het kabinet heeft namelijk duidelijk gezegd dat scholen zelf invulling kunnen geven aan het besluit en daarbij niet aan het onmogelijke gebonden zijn.'

Hoewel de directeur toegeeft dat het voor leerlingen in sociaal opzicht heel fijn kan zijn als de school volledig opengaat, merkte hij dat er veel onrust bij medewerkers ontstond na het kabinetsbesluit. 'Wanneer we maximaal opengaan, zijn er docenten die aangeven niet in een volledige klas te willen lesgeven. Deze lessen zullen vervolgens allemaal online plaatsvinden. De kans op besmettingen in de school neemt toe, waardoor er klassen en docenten thuis in quarantaine gaan. Ook hier zal dan alleen online les gegeven kunnen worden. Wij verwachten dus dat per saldo het aantal op school gegeven lessen weleens niet veel groter zou kunnen zijn dan nu het geval is.'

ISW is een scholengroep in het Westland en biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus op zes scholen in Naaldwijk, 's-Gravenzande, Poeldijk.

Korte periode tot de zomervakantie

Want, zegt de directeur van het ISW, de school geeft nu al maximaal les binnen de 'oude' richtlijnen. 'In principe moeten leerlingen nu nog minimaal één dag per week naar school. Maar bij ons was en blíjft dat dus twee of drie dagen per week. De rest van de lessen zullen nog steeds online plaatsvinden.'

'Door nu nog volledig open te gaan, creëren we een onrustige periode voor leerlingen en medewerkers. Daarbij is de periode tot de zomervakantie nog maar kort, denk aan twaalf of vijftien effectieve lesdagen bij sommige locaties, los van de toetsdagen. Een dergelijke grote ingreep in de dagelijkse gang van zaken voor een zo beperkte periode vinden wij niet verstandig.'

