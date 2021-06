Martijn Balster (PvdA) opnieuw lijsttrekker: 'We gaan flink winnen'

Blij met uw verkiezing?

'Ja, ik ben vereerd en blij met het grote vertrouwen dat mijn partijleden in mij gesteld hebben. Ik heb er heel veel zin in om mij de komende periode als lijsttrekker van de PvdA in te zetten en daarna de verkiezingen in te gaan en hopelijk daarna van betekenis te kunnen zijn voor onze mooie stad.'

De PvdA heeft een geschiedenis van spannende lijsttrekkersverkiezingen waar veel publiciteit bij komt kijken. In 2017 ging u nog de strijd aan met voormalig wethouder Rabin Baldewsingh en in 2013 stelden dezelfde Baldewsingh en drie raadsleden zich kandidaat in een lijsttrekkersverkiezing. Deze keer was die spanning er niet. Wat zegt dat?

'Onze ledenvergadering kiest de kandidaten die er zijn en er konden zich meerdere kandidaten aanmelden. Het is dus een democratisch proces, maar ik ben blij dat ik het ben geworden.'

Of is de partij een beetje saai geworden?

'Niet bepaald hoor. Onze ledenvergaderingen zijn altijd buitengewoon spannend. Het is voor ons ook een ingewikkelde periode met corona waardoor je elkaar niet kan zien en dat is best wel lastig. Maar onze partij leeft als nooit tevoren.

U heeft zich de afgelopen jaren voor laten staan op het onderwerp 'betaalbaar wonen'. Daar stapt u niet vanaf neem ik aan...?

'Als raadslid in de oppositie heb ik ervoor geknokt om betaalbaar wonen hoger op de agenda te krijgen. Er is een gigantisch tekort aan betaalbare woningen en heel veel mensen maken zich zorgen over de vraag of hun kinderen nog wel een geschikte woning kunnen vinden. Dat is een terechte zorg. Toen de PvdA weer in het stadsbestuur kwam (in december 2019 red.)heb ik daar echt werk van gemaakt. Waar we bouwen wordt daarom ook betaalbaar gebouwd. Ook hebben we ingegrepen in de wijken die nu worden beheerst door beleggers en huisjesmelkers. Die proberen we echt aan te pakken. Dat proberen we lokaal te doen door kamerbewoning aan banden te leggen en goed te handhaven met de pandbrigade die we hebben uitgebreid.'

De PvdA heeft decennia lang in het college van Den Haag gezeten, ook op de portefeuille wonen. Heeft de PvdA het al die tijd niet gewoon laten liggen?

'Er is sowieso een periode geweest waarin door de financiële crisis veel te weinig werd gebouwd. Toen is de woningbouw tot stilstand gekomen. Het kabinetsbeleid met de verhuurdersheffing heeft ook niet geholpen bij het bouwen van voldoende betaalbare woningen. Nu is de periode gekomen dat er weer echt gebouwd gaat worden.'

U wijst naar de crisis en de verhuurdersheffing, maar is dat niet wat te gemakkelijk: wat heeft de PvdA in al die colleges dan gedaan?

'Ik ben blij dat sinds zes jaar, in mijn persoon, de PvdA weer aan het roer staat waar het gaat om betaalbaar bouwen. En je ziet dat de laatste anderhalf jaar we weer veel meer betaalbare woningen bouwen en dat wijken weer opknappen waar de leefbaarheid onder druk staat. Daar hebben de mensen in de stad gewoon recht op.'

Hoe zorgt u ervoor dat niet elk postzegeltje groen in de stad bebouwd gaat worden?

'Het gaat om stenen, maar zeker ook om mensen. Dus waar we bouwen moeten we goed nadenken over groen, goede parkeeroplossingen, een fijne leefbare wijk en ook moeten er plekken zijn om elkaar te ontmoeten. Daarom hebben we gezegd: we gaan met name investeren in het centrum, de Binckhorst en Zuidwest. Daar zijn nog grote bouwplannen mogelijk. In de rest van de stad proberen we op plekken waar het kan, zoals een leegstaand gebouw of lege school, ook betaalbare woningen toe te voegen. Maar daar zijn geen grootschalige bouwplannen.'

Wethouder Martijn Balster (PvdA) op bezoek bij Haagse buurthuizen | Foto: Omroep West

Wat wordt prioriteit nummer twee, na wonen?

'Gelijke kansen. Als je ziet dat in de ene wijk de meeste kinderen naar het vwo gaan en kinderen met dezelfde talenten in de andere wijk niet naar het vwo gaan, maar naar het vmbo, dan zijn de onderwijskansen niet gelijk. Sommige wijken liggen er goed bij, daar wonen trotse bewoners en kunnen kinderen prettig en veilig spelen. Maar er zijn ook wijken die niet bepaald op orde zijn en waar we nog veel meer in moeten investeren.'

Maar ook kansenongelijkheid is niet van de laatste jaren, wat gaat u daaraan doen?

'Dankzij onder andere de PvdA investeren we nu weer miljoenen in bijvoorbeeld Den Haag Zuidwest. Wijken die echt zijn afgegleden en waar bewoners de hoop en het perspectief niet meer hebben. Dat moet echt anders. Daarom hebben we het Rijk gevraagd om meer geld en heeft Den Haag zelf ook tientallen miljoenen euro's in Zuidwest gestoken. Dat doen we ook voor een aantal andere kwetsbare gebieden. Dat is typisch PvdA-beleid: opkomen voor de wijken die er niet bij liggen zoals we graag zouden willen en voor mensen die een ingewikkeld leven hebben. Daar blijven wij voor knokken.'

En het thema discriminatie?

'Ook dat is een belangrijk onderwerp. Discriminatie is een groot probleem in de stad. Soms is je achternaam bepalend voor het wel of niet krijgen van een baan en of je wel of niet kan komen solliciteren. Dat moeten wel echt tegengaan. Iedereen is gelijk in deze stad en dat is een belangrijke waarde om uit te dragen en na te streven. We moeten discriminatie stevig aanpakken.'

De PVV heeft u al vaker verweten dat de PvdA zich niet aan haar eigen waarden houdt, omdat er een witte man van middelbare leeftijd aan het roer staat. Wat vindt u daarvan?

'Als er een partij is die let op diversiteit dan is het wel de PvdA. Op onze kieslijst letten we bijvoorbeeld heel erg op het man/vrouw-evenwicht en we zorgen ook dat op de lijst mensen staan met diverse afkomsten.'

Maar u bent een witte man van middelbare leeftijd en u staat aan het roer...

'Ja, ik mag er ook zijn hopelijk. Maar het is daarnaast zaak om een diverse kieslijst te hebben, omdat we een afspiegeling willen zijn van de hele stad. Die kieslijst gaan we binnenkort samenstellen.'

De vorige verkiezingen heeft u met de PvdA flink verloren, u zakte van zes naar drie zetels. Hoe schat u uw kansen deze keer in?

'We gaan echt winnen.'

Winnen in de zin van zetels erbij of wordt u de grootste partij?

'We gaan voor zetels erbij. We hebben een flinke ambitie, maar ik ga mij niet vastpinnen op een precies aantal zetels. Wel weet ik zeker dat we een forse stijging gaan meemaken.'

Een forse stijging zou een verdubbeling zijn, dus zes zetels...?

'Dat is een ontzettend mooi streven. Dan doen we er echt weer toe. Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat je van betekenis kunt zijn voor de mensen in de stad en dat we hun problemen effectief kunnen aanpakken. En hoe groter we zijn, hoe beter. We streven echt naar een maximaal resultaat.'