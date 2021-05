Sauna's, bioscopen en restaurants weer open: 'Hebben hier half jaar naar uitgekeken'

Meer dan een half jaar waren ze dicht, maar vrijdagavond kwam eindelijk het goede nieuws. Weliswaar nog niet volledig, maar toch mogen de bedrijven vanaf 5 juni weer gasten ontvangen. Van Heijningen is blij dat het goede nieuws eindelijk kwam. 'We waren er met onze brancheorganisatie vanuit gegaan dat we in stap twee al mee mochten en weer open konden. Maar toen kwam na afloop het nieuws dat dit een foutje was en dat we dicht moesten blijven. Dat was wel even echt lastig, maar gelukkig is het nu echt zo ver.'

Niet alleen de sauna's mogen weer open, restaurants mogen vanaf volgende week zaterdag ook weer gasten binnen ontvangen. Het is een extra versoepeling voor de horeca, maar voor Shabu Shabu in Leiden een belangrijke stap. 'We hebben sinds oktober alleen maar afhaal gedaan', vertelt bedrijfsleider Cheng. 'Maar daar staan wij natuurlijk niet om bekend. Wij moeten het echt van ons restaurant hebben. Dus voor ons is het belangrijk dat we weer open mogen. Dat het maar voor vijftig mensen is, dat maakt niet uit. We hebben hier een half jaar naar uitgekeken. Dit maakt ons al blij.'

Leven niet wagen voor paar tafels

Het Leidse restaurant had wel de mogelijkheid om een terras neer te zetten, maar heeft hier geen gebruik van gemaakt. 'Voor ons restaurant zit een busstation. We hadden wel aan de andere kant van dat station een paar tafels neer mogen zetten, maar ik ga mijn leven niet wagen om een paar tafels te bedienen. Dus voor ons wordt dit het eerste moment dat we weer echt gasten kunnen ontvangen', vertelt Cheng.

Bob Bleute van Filmtheater Voorschoten herkent de blijdschap weer open te kunnen. 'We zijn een half jaar dicht geweest. Dat is nog langer dan de lockdown van vorig jaar. Dus we zijn blij dat we weer open kunnen. Vijftig bezoekers is een voorzichtig begin, want normaal hebben we 96 stoelen. We hopen snel nog meer te kunnen, maar dit is in ieder geval veelbelovend.'

Vernieuwde bar

Ook bij bioscoop, theater en cultureel centrum De Muze in Noordwijk zijn ze al helemaal klaar voor de heropening. De deur is nog dicht, maar wie naar binnen tuurt door de glazen draaideur ziet de stofzuiger klaar staan en de kaartjesverkoopster zit op haar plek. Stoelen en tafels staan nog ondersteboven naast de vernieuwde bar. Maar het personeel is duidelijk bezig met voorbereidingen om weer open te gaan. 'Iedereen heeft het wel gehad met die tweede lockdown', zegt directeur Christiaan van Arkel.

Volgens Bleute kan de bioscoop veilig weer open. 'We hebben de periode dat we gesloten waren gebruikt om de zaal anders in te richten. We gebruiken de ruimte achter ons doek nu ook en hebben een andere lens gekocht. Hierdoor kunnen we met het in acht nemen van de anderhalve meter afstand zestig bezoekers ontvangen. Dus wij zijn er echt helemaal klaar voor.'

Momentje van rust

Niet alleen de bedrijven zijn blij weer open te kunnen, volgens Van Heijningen van het sauna- en beautycentrum zijn de bezoekers er ook weer aan toe om Centre du Lac te bezoeken. 'Op de site kunnen mensen al reserveren voor volgende week. Dat hebben we met elke stap steeds gedaan, maar we zien dat er nu wel meer belangstelling is en dat er al aardig wat mensen gereserveerd hebben. Het wordt natuurlijk heerlijk saunaweer en veel mensen zijn toe aan een momentje van rust.'

Ook bij Shabu Shabu gaat de telefoon al regelmatig omdat mensen alvast een tafeltje voor volgende week willen reserveren. 'Maar we houden alles nog even af tot we zeker weten wat wel en niet mag. Ik heb de regels nu even snel gelezen, maar ik verwacht dat er nog een duidelijkere uitleg komt. En daarna zullen we ervoor zorgen dat mensen weer bij ons kunnen reserveren.'

De Slag om de Schelde

Bij De Muze zijn ze al druk bezig met het programma voor volgende week. Voor het theater en cultureel centrum is dat lastig op korte termijn. 'Gelukkig zijn we ook nog een bioscoop. We kijken met de filmprogrammeur welke titels beschikbaar zijn.' Ze hebben tot nu toe gekozen voor een grote Nederlandse film die met kerst al werd aangekondigd: De Slag om De Schelde. Voor de kleintjes is er gekozen voor Buurman en Buurman en voor jonge meisjes en jongetjes de nieuwe film van K3.

