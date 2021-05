Volle terrassen in lentezon: 'Hier hebben we zo lang op gewacht'

Na weken regen en kou schijnt eindelijk de zon. Tot grote tevredenheid van de mensen in de bollenstreek. De terrassen in Sassenheim zitten 's om 10.00 uur al vol, in Lisse wordt naar hartenlust gewandeld en ook op het Noordwijkse strand genieten de mensen van de zon.

Het plein bij de haven in Sassenheim ligt er verre van verlaten bij. De eerste zonnestralen verlichten het terras nog maar net, en de mensen weten niet hoe snel ze een tafeltje moeten bemachtigen. Vooral oudere mensen, samen of in groepjes, zitten met elkaar aan de koffie. Op anderhalve meter afstand uiteraard.

Zo zit er een groepje van vijf ouderen op ruime afstand met elkaar te praten. Vroeger waren ze met een groepje van twaalf regelmatig op het Sassenheimse plein te vinden. Maar sinds corona komt het er niet meer van om met elkaar een kopje koffie te drinken. Ze zijn inmiddels wel gevaccineerd, maar toch blijven ze voorzichtig. 'Ik heb anderhalf jaar thuis gezeten omdat ik toch een leeftijd hebt waarmee ik toch moet oppassen', vertelt een van de aanwezigen. De man uit het gezelschap is dan ook dolblij dat het nu mooi weer is en ze weer samen een kop koffie kunnen drinken op het terras.

Andere stamgasten

Een paar tafels verder vraagt een koppel zich af wat ook alweer de naam is van een heel klein Frans vrouwtje: je ne regrette rien. 'Ik kom er zo op', roept de vrouw enthousiast. Ze zitten samen op het terras met een kruiswoordpuzzel en uiteraard een kop koffie. Veel bezoekers grijpen het goede weer om het centrum in te gaan, maar dit stel zit er al regelmatig. 'Het terras gaat om tien uur open en dan ben ik er ook', vertelt de man. Ze hebben ondanks de kou veel op het terras gezeten maar zijn blij dat ze er nu eindelijk wat comfortabeler bij zitten in de zon. Zijn vrouw maakt intussen een praatje met wat andere stamgasten. 'Iedereen zit in zijn huis opgesloten, het onder de mensen zijn hebben we wel echt gemist.'

Ondertussen geniet een stel uit Beneden-Leeuwen van het Noordwijkse strand. Ze zijn op vakantie in de bollenstreek en dit is hun laatste dag voordat ze weer naar Gelderland vertrekken. 'Zalig', zegt de vrouw. 'Ik ben echt een mooi weer mens dus ik vind het heerlijk.' Ze komen naar de bollenstreek voor de zee en het leven. 'We zoeken een beetje drukte', vertelt de man. 'Er is hier veel te doen, in tegenstelling tot bij ons, waar helemaal niets te doen is.'

