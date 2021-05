OM eist vijf jaar cel tegen Litouwse overvaller van juwelier Voorhout

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een celstraf van vijf jaar geëist tegen een 27-jarige man uit Litouwen. De verdachte zou bij een overval op een juwelierszaak in Voorhout in 2013 een medewerkster zeer ruw hebben behandeld. Doordat de Litouwer ook in België en Oostenrijk heeft vastgezeten voor overvallen, duurde het zo lang voordat de Litouwer in Nederland terecht kon staan.

'Mijnheer is een mobiele bandiet en trekt door Europa om overvallen te plegen', zo bepleitte de officier van justitie vrijdag bij de Haagse rechtbank. Eigenlijk zou de zaak tegen Ovidijus N. al op 8 januari van dit jaar dienen, maar de rechtbank stuurde hem toen terug naar België. Zijn uitlevering was niet volgens de regels verlopen.

De verdachte zou op 6 juni 2013 met twee andere mannen juwelier Van Dijck in Voorhout binnen te zijn gelopen, de medewerkster bij haar hoofd hebben gepakt en tegen de grond hebben geduwd. Hij knevelde haar vervolgens met tape. Omdat ze tegenstribbelde, gaf de Litouwer haar een kaakslag. 'Ik dacht dat ik er geweest was', verklaarde de vrouw na de overval. Ze heeft nog steeds last van een posttraumatische stressstoornis. 'De overval is voor het slachtoffer een open wond', verklaarde de officier vrijdag.

Roestvrij stalen sieraden

De Litouwer was in zijn geboorteland geronseld om met anderen overvallen te plegen in Nederland. De beroving van de juwelier in Voorhout liep niet zoals gepland. In plaats van de gouden sieraden namen de overvallers de roestvrij stalen sieraden mee. Hun opdrachtgever dwong ze om enkele dagen later nog een juwelier, dit keer in Heemstede, binnen te gaan.

Ovidijus N. kreeg 580 euro voor beide overvallen in Nederland. Later sloeg hij toe in Oostenrijk en België, waar hij werd veroordeeld tot celstraffen van 6,5 en 7 jaar. De Litouwer bekende vrijdag de overvallen in Voorhout en Heemstede. 'Ik besefte toen niet welke schade ik aanrichtte bij personen', verklaarde hij tegen de rechter.

Tweede verdachte

Vrijdag zou ook een tweede Litouwse verdachte van de overvallen in Voorhout en Heemstede terechtstaan, maar deze man zit nog vast in Oostenrijk. Hij moet op een later tijdstip in Den Haag bij de rechter verschijnen.

De uitspraak tegen Ovidijus N. is over twee weken

