Delftse illusionist Dion: bekend in het buitenland, maar nu Nederland nog

Dubbel pech dus voor de 30-jarige Delftenaar, want vorig jaar ging zijn optreden ook al niet door omdat het Delft Fringe Festival vanwege de coronacrisis helemaal werd afgelast. En hoewel het festival dit jaar wel online plaatsvindt, van 27 mei tot en met 6 juni, vond Dion dat geen optie: 'Goochelen blijft toch iets wat je in het theater live bijwoont. Wat dan het meest krachtig is.'

Natuurlijk is hij teleurgesteld, maar Dion is de afgelopen vijftien maanden niet bij de pakken neer gaan zitten. Hij heeft deze periode gebruikt om verder aan zijn voorstelling te werken: 'We zijn nu druk aan het voorbereiden voor het moment dat het doek weer opgaat en wij de mensen meenemen in de wondere wereld van de magie.'

Europees kampioen

Dion was als kind al gefascineerd door de goochelkunst. Op zesjarige leeftijd begon hij tussen de schuifdeuren met het vertonen van zijn eigen toverkunsten en al snel werd duidelijk dat dit zijn roeping was: 'Op jonge leeftijd werd ik Nederlands kampioen. En toen deed ik mee aan het Europees kampioenschap, daar won ik de Grand Prix. Bij de wereldkampioenschappen werd ik de jongste prijswinnaar ooit en werd ik derde van de wereld.'

Dion wint European Championships of Magic | Foto: Zakary Belamy

Hij is inmiddels een graag geziene gast in de rest van de wereld. Maar een echte doorbraak in Nederland laat nog steeds op zich wachten: 'Theater en cultuur, hier in Nederland zijn we daar toch anders in. Het is zeker aanwezig, maar niet zo aanwezig als in landen als Frankrijk en Duitsland, waar de hele familie naar een voorstelling gaat. En daardoor is goochelen dus ook niet zo populair.'

Fantasiewereld

Nederlands bekendste goochelaar en illusionist Hans Klok is natuurlijk een groot voorbeeld. Toch onderscheidt de Delftenaar zich met zijn eigen theatervoorstellingen, waarin het niet alleen draait om de grote goocheltruc. Tijdens zijn voorstellingen speelt hij verschillende karakters. 'Ik heb altijd al, ook als klein jongetje, een fascinatie gehad om me als iemand anders voor te doen en daarmee iedereen mee te nemen in mijn fantasiewereld.'

Dion van Rijt prijkt op alle reclame-uitingen van het Delft Fringe Festival | Foto: Delft Fringe Festival

Tijdens de coronacrisis heeft hij de gelegenheid om zijn voorstellingen verder te perfectioneren. Maar hoe, dat blijft een geheim: 'Wij goochelaars, illusionisten maken natuurlijk heel veel gebruik van een dubbele bodem, spiegel of staaldraad om een persoon te laten zweven. Maar hoe doe je dat en zorg je dat het onzichtbaar is? Ja, dat kan je natuurlijk nooit vertellen. Want ja, die illusie moet wel in stand gehouden worden.'

