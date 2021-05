Dubbel feest voor oude 'dorpskroeg': mooi weer en meer versoepelingen

'We hebben wel geprobeerd om ons terras te openen, maar dat was door de weersomstandigheden helaas niet meer te doen', verklaart Raymon den Horder waarom hij heeft gewacht met het heropenen van zijn café. 'We zaten elkaar elke dag aan te kijken. Zo van: zullen er nog mensen komen?'

Samen met zijn tante Rens Krumpelman is hij inmiddels zo'n acht jaar eigenaar van het meer dan honderd jaar oude De Heul, dat in Alphen wordt gezien als een voormalige dorpskroeg. Het café is gevestigd aan de Oudshoornseweg, de terrastafels en tuinstoelen staan aan het water.

Om half elf een biertje halen

Stamgasten staan vrijdagochtend al vroeg op de stoep. 'Hier heb ik lang naar uitgekeken', vertelt Harry, die al 36 jaar vaste klant van het café is, met een onmiskenbaar Gronings accent. 'Helemaal super. Anders zit je maar thuis achter de geraniums te koekeloeren.'

Met zijn dochter heeft hij al vóór het middaguur zijn eerste pilsje te pakken. 'Normaal gesproken begin ik de dag met een kop koffie. Maar vandaag ging ons stamcafé om 10.00 uur open, dus toen zei ik tegen mijn dochter: we gaan toch even om half elf een biertje halen.'

'Je mist de intelligente gesprekken'

Aan de tafel naast hem zit een Alphenaar die zichzelf gekscherend 'John B.' noemt. Hij heeft net een broodje gehaktbal besteld, 'het beste balletje van Alphen' volgens hem. 'Je mist de intelligente gesprekken die je hier kan voeren en thuis weer net niet', meldt hij met een grijns op zijn gezicht.

'John B.' en Harry proosten met een pilsje | Foto: Omroep West

Hij pakt zijn moment en kijkt recht in de camera van Omroep West. 'Even tegen mijn vrouw: ik ga zo de hond uitlaten. Want je zal zien, ze kijkt nooit tv, maar vanavond zal ze het net zien.' Zijn grijns wordt ondertussen alleen maar groter.

'Dit hebben we wel verdiend'

Even verderop zit Brenda van Harskamp met haar zus Brigitte. 'Heerlijk, na zoveel maanden dat we niet mochten', aldus de Alphense, na een slok van haar latte macchiato. 'Ik werk zelf in de zorg en daar ligt de werkdruk hoog. Dan is het ook lekker om te kunnen ontspannen, dus dit is gewoon genieten.'

Zeker met deze versoepelingen zie ik er wel weer heil in - Raymon den Horder, eigenaar van café De Heul

'Het is toch wel weer lekker dat we na zo'n lange periode weer gezellig op het terras kunnen zitten', vindt Brigitte, die zelf jarenlang bij De Heul heeft gewerkt. 'Zeker met zulk weer, dat hebben we ook wel verdiend na al die regen.'

Op de fiets vanuit Nieuw-Vennep

Marry Bos is helemaal vanuit Nieuw-Vennep op de fiets gekomen, omdat haar man zich 's ochtends heeft laten vaccineren op de Alphense priklocatie. Nietsvermoedend krijgen ze te horen dat het café dat er 'zo gezellig uitzag' pas voor het eerst weer open is. 'Dat is echt geluk hebben', beseft een blije Marry.

Marry Bos geniet met haar man van een kop koffie | Foto: Omroep West

Genietend van koffie met appeltaart, steekt ze haar enthousiasme over de versoepelingen voor horeca niet onder stoelen of banken. Vanaf zaterdag 5 juni mogen bezoekers weer binnenkomen én langer blijven. 'Ik juich het alleen maar toe. We hebben lang genoeg in die lockdown gezeten, toch?'

Hoofd boven water houden

Daar sluit Brenda van Harskamp zich bij aan. Maar wel met een voorwaarde: 'Het moet een beetje rustig aan, dus niet alles direct open. Voor de horeca vind ik het wel belangrijk, want die zijn heel erg lang dicht geweest. En ze kunnen het goed reguleren, beter dan wat je in de winkels ziet.'

'Elke versoepeling is meegenomen', stelt Raymon den Horder, bij wie blijdschap overheerst. De eigenaar van De Heul wijst erop dat sommige vaste klanten liever binnen zitten dan buiten. 'Het lukt gelukkig nog om ons hoofd boven water te houden. En zeker met deze versoepelingen zie ik er wel weer heil in.'

