Dit zijn de versoepelingen vanaf 5 juni: 'Feitelijk komt er een einde aan de lockdown'

'We hebben goed nieuws te melden', zo begon demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond de persconferentie waarin nieuwe versoepelingen aangekondigd werden. 'We durven het aan de volgende openingsstap, stap 3, eerder te zetten.' Dat houdt in dat op zaterdag 5 juni, in plaats van woensdag 9 juni, bijna alle locaties onder voorwaarden weer opengaan. 'Feitelijk komt er een einde aan de lockdown.'

Na een paar weken van rap dalende cijfers in ziekenhuizen en nieuwe besmettingen vindt het kabinet het mogelijk om de versoepelingen eerder in te laten gaan. Rutte hield nog wel een slag om de arm: 'We nemen een gecalculeerd risico. Als de cijfers omhoog schieten ontstaat een nieuwe situatie, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk. We verwachten dat de dalende trend doorzet en durven de versnelling aan', aldus de premier. 'We gaan van gesloten, tenzij, naar open, tenzij.'

De meeste locaties gaan dus onder voorwaarden weer open. In deze stap van het openingsplan is er vooral binnen weer meer mogelijk. 'De kunst- en cultuursector gaat weer open en er zijn verdere verruimingen voor de horeca en in de sport', kondigde Rutte aan. Ook sauna's, zonnebanken, casino's, buurt- en wijkcentra en binnenruimtes in pretparken en dierentuinen mogen weer open. Nachtclubs moeten voorlopig nog wel dicht blijven en ook evenementen, kermissen, festivals en braderieën kunnen nog niet.

Musea en bioscopen

Wel zijn er dus voorwaarden aan het heropenen van binnenlocaties. Zo geldt er bij binnenlocaties zoals casino's, sauna's of attracties in pretparken dat er maximaal een persoon per tien vierkante meter of maximaal vijftig personen per ruimte mogen zijn, wel op anderhalve meter afstand. Wat geldt is afhankelijk van of je ergens grotendeels zit, of je binnen de ruimte verplaatst. Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moeten ook nog steeds mondkapjes gedragen worden.

Bij musea, monumenten, bioscopen, poppodia en theaters moet ook gereserveerd worden en moeten er vaste zitplaatsen zijn. Per zaal geldt er een maximum van vijftig bezoekers op anderhalve meter afstand en in musea mag er per tien vierkante meter een bezoeker aanwezig zijn. Er is wel een uitzondering voor grote zalen met een capaciteit van duizend vaste zitplaatsen of meer. Hier mogen namelijk 250 personen op anderhalve meter zitten.

Horeca

Goed nieuws voor restaurants en cafés, want eet- en drinkgelegenheden mogen vanaf 5 juni weer open tussen 6.00 en 22.00 uur. Zitten aan een tafeltje wordt verplicht, aan de bar hangen mag niet. Er mogen vier mensen aan een tafel zitten die anderhalve meter afstand houden - dit geldt dan weer niet voor kinderen tot en met twaalf jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Ook hier mogen maximaal vijftig personen binnen zijn, exclusief personeel.

Dat aantal geldt ook voor terrassen. Restaurants en eetcafés mogen maximaal twee shifts met gasten hebben per avond. Entertainment in de horeca, zoals het tonen van EK-wedstrijden op schermen, blijft voorlopig verboden. Ook wordt dringend verzocht aan medewerkers in de horeca dat ze twee keer per week een zelftest doen, voorafgaand aan een dienst.

Sporten met vijftig personen

De regels voor het sporten worden ook versoepeld vanaf 5 juni. Dan mogen volwassenen weer in groepen van maximaal vijftig personen sporten. Zij hoeven dan, als dat nodig is voor het sporten, ook geen anderhalve meter afstand meer te houden. Boven de achttien jaar mogen er nog geen competities gespeeld worden, maar wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan.

Kleedkamers, douches en sportkantines mogen weer open. Wel met een verplichte reservering. Binnen moet je een mondkapje draaien maar tijdens het sporten mag die af.

Toegangsbewijzen

Een toegangsbewijs is dus niet verplicht, maar locaties mogen het als zij willen wel invoeren. Dan mogen ze namelijk meer bezoekers ontvangen dan vijftig. Een theater of restaurant mag dus vijftig mensen ontvangen zonder toegangstest, maar met toegangstest mogen mogen ze er net zoveel ontvangen als er in hun zaak of zaal past - zolang bezoekers maar anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar.

Thuisbezoek

Het advies voor thuisbezoek verandert ook vanaf 5 juni. Het advies is nu nog om maximaal twee mensen per dag te ontvangen. In het nieuwe advies gaat het om maximaal vier mensen per dag. De maximale groepsgrootte buiten verandert ook en gaat naar vier personen. Dat houdt dus in dat je samen met drie andere personen buiten mag zijn.

Kijk hieronder de persconferentie terug: