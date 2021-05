Onkruid wieden en ramen lappen; koning en koningin aan het werk voor NLdoet

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Verspreid over het hele land zetten Nederlanders zich twee dagen in als vrijwilliger voor ruim 5500 klussen. Het Oranje Fonds, waar de koning en de koningin beschermpaar van zijn, organiseert de vrijwilligersactie ieder jaar. Dit keer is het de zeventiende editie. Vrijwilligers kunnen onder meer speeltuinen gereed maken voor de zomer, buurthuizen opknappen, op afstand taalles geven en tuinen aanleggen.

Vorig jaar ging NLdoet vanwege de coronapandemie helemaal niet door. Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds, is 'heel blij' dat het evenement dit weekend door kan gaan. 'Juist door de crisis waar we in zitten, is hulp van vrijwilligers nóg belangrijker dan die al was. Gelukkig kun je ook op anderhalve meter afstand iets voor een ander betekenen.'

Foto: ANP

Foto: ANP

Foto: ANP

Foto: ANP