NK Tegelwippen: Lukt het Den Haag om 19.000 tegels uit de grond te krijgen?

'Die zit vast zeg! Goeie stratenmaker geweest, zeker', met die woorden geeft wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, Milieu) het eerste zetje. Aan de Scheldestraat in de Haagse Rivierenbuurt wrikt zij officieel de eerste stoeptegel eruit. In plaats van de tegel komt er een hortensia. 'Zoveel mooier en zoveel beter voor de stad', zegt Ilse Valkering van bewonersorganisatie Rivierenbuurt Groen.

Tot oktober worden door het hele land verschillende wedstrijden gehouden tussen gemeenten. De gemeentes gaan dan tegen elkaar gaan tegels wippen. Alle inwoners van Nederland kunnen zelf aan de slag met de tegels in hun tuin. De gemeente met het hoogste aantal gewipte TPI (Tegels Per Inwoner) wint de prestigieuze Gouden Tegel. Zaterdag gaf Den Haag toe aan de uitdaging door Utrecht voor een wedstrijdje wie de meeste tegels wipt en daarvoor groen in de plaats zet. De bedoeling is om zo'n 19.000 tegels te verruilen voor levend groen.

De stad moet kouder, groener en droger worden

De actie heeft als serieus doel Den Haag groener te maken. Het weer in Nederland wordt steeds extremer, hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan het riool overbelasten of de kelder inlopen. Meer groen helpt daartegen.

De Put op de Vaillantlaan Den Haag onder water I Foto: Regio15

'Iedere woningbezitter mag langs de gevel anderhalve tegel lichten', zegt wethouder Van Tongeren. 'Hier in de Rivierenbuurt heeft verhuurder Vestia ook toestemming gegeven', weet Ilse Valkering. Heleen Weening (Duurzaam Den Haag) rekent erop dat haar stad de NK Tegelwippen gaat winnen. 'Maar deelnemen is ook winnen.'

'Aardbeien beter in de achtertuin'

Als de stad groener wordt voelen de mensen zich ook beter. 'Als er meer planten zijn is het ook goed voor de dieren', zegt een jongetje uit de buurt die met zijn vader de tegels voor hun huis eruit heeft gehaald. Hij houdt vooral van bijen.

'Ik wil aardbeienplantjes, ook voor de bijtjes', zegt hij. 'Nou, daar gaat je moeder over', zegt zijn vader. Maar moeders weet dat lage plantjes in de voortuin, waar ook plassende hondjes langskomen, beter beschermd moeten worden, zeker als je de aardbeitjes wilt eten. 'Die komen dus in de achtertuin,'

