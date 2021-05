Coronavirus: Premier Mark Rutte ingeënt, HSP wil vaccineren op Haagse Markt

Premier Mark Rutte is ingeënt tegen het coronavirus

Demissionair premier Mark Rutte is maandagmorgen gevaccineerd tegen het coronavirus. De in 1967 geboren Rutte kreeg het Janssen-vaccin. Hij plaatste een foto van het moment van de prik op Twitter.

'Vaccineren is de weg uit deze crisis en dat vooruitzicht komt dankzij het vaccin van Janssen nu ook voor mij persoonlijk een stap dichterbij', schrijft Rutte bij de foto. Er zijn al meer dan negen miljoen mensen gevaccineerd.

Haagse Stadspartij wil prikken op Haagse Markt

Bezoekers van bijvoorbeeld de Haagse Markt moeten daar direct een vaccinatie kunnen krijgen. Daarvoor pleit Tim de Boer van de Haagse Stadspartij in West Wordt Wakker op Radio West. 'Voor veel mensen willen, stap te ver om zelf een afspraak te maken of de juiste informatie ontbreekt om beslissing te nemen.'

In Rotterdam nam een huisarts afgelopen weekend het initiatief om op de markt te vaccineren. De Boer hoopt dat het voorbeeld overgenomen kan worden in Den Haag. 'Dat hoeft niet alleen op de Haagse Markt te zijn, maar kan ook op andere plaatsen waar veel mensen samenkomen. We zien dat in Haaglanden de vaccinatiegraad laag is, dus het is goed om naar alternatieven te kijken. Hoe dat moet gebeuren, moeten de mensen die het uitvoeren bepalen, maar ik hoop dat de gemeente Den Haag hierbij kan ondersteunen.'

Dak- en thuislozen voeren actie tegen sluiten coronanoodopvang

Belangenorganisaties voor dak- en thuislozen gaan maandag actie voeren in Den Haag tegen de sluiting van de coronanoodopvang. De gemeente Den Haag is op zoek naar vervangende woonruimte nu de hotels waarin de dak- en thuislozen sinds maart 2020 worden vanaf 1 juni weer gasten willen ontvangen.

Volgens de organisaties worden met het sluiten van de noodopvang grote groepen mensen uitgesloten van hun recht op tijdelijk onderdak en behoorlijke huisvesting. 'Een cruciaal mensenrecht is het recht op behoorlijke huisvesting, wat betekent dat alle mensen het recht hebben om ergens veilig, vreedzaam en waardig te kunnen leven', aldus de organisaties.

De gemeente Den Haag kampt met een jaarlijks tekort van zeker 1.300 woningen voor een aantal specifieke doelgroepen zoals dak- en thuislozen, maar ook statushouders en mensen uit zorginstellingen die weer zelfstandig kunnen wonen. De demonstratie vindt maandag tussen 11.00 en 13.00 uur plaats op het Plein tegenover de ingang van de Tweede Kamer.

Deel middelbare scholieren mag weer elke dag naar school

Een deel van de middelbare scholen is vanaf maandag weer volledig open, voor het eerst in bijna een halfjaar tijd. De scholen moesten half december noodgedwongen hun deuren sluiten voor de meeste leerlingen. Ze stapten over op online-onderwijs. Sinds 1 maart mochten leerlingen weer minimaal één dag per week fysiek naar school. Nu mogen ze weer elke dag. In de eerste week hebben scholen nog de keuze, vanaf volgende week maandag zijn ze verplicht om weer volledig open te zijn.

'Dat scholieren dit schooljaar nog minimaal 6 weken volledig fysiek onderwijs krijgen, maakt een groot verschil. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn', vindt minister Arie Slob. Onder het personeel bestaat echter onrust, zeker omdat nog niet alle docenten zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De Algemene Onderwijsbond (AOb) wees er vorige week op dat het oncontroleerbaar is of scholieren zich wel preventief testen op het virus, zoals de bedoeling is.

Een testverplichting bestaat niet, maar het Outbreak Management Team (OMT) vindt dat jongeren uit voorzorg twee keer per week een zelftest moeten doen als ze weer dagelijks naar school gaan. De AOb noemde die voorwaarde "onhaalbaar" en ook een deel van de scholen heeft er twijfels over. Volgens Slob worden de risico's echter al voldoende ingeperkt als de helft van de leerlingen en leraren zichzelf twee keer per week test.

Meer kinderontvoeringen in 2020 ondanks corona-reisbeperkingen

Ondanks de internationale reisbeperkingen wegens de coronapandemie is het aantal ontvoerde kinderen vorig jaar iets toegenomen. In 2020 werden 224 kinderen ontvoerd tegen 207 in 2019. De dalende trend van de drie jaren daarvoor is vorig jaar niet doorgezet. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) in het jaarverslag.

'Internationale kinderontvoering blijkt een hardnekkig probleem te zijn dat zich niet laat weerhouden door corona' constateert IKO-directeur Coskun Çörüz.

Ondanks de negatieve reisadviezen namen ontvoerende ouders hun kinderen toch vaak mee naar het buitenland. Zo waren er ouders die op bezoek wilden bij zieke familieleden en bang waren dat ze door eventuele reisbeperkingen niet meer tijdig op reis zouden kunnen. Hierdoor zagen sommige ouders zich eerder genoodzaakt hun kinderen te ontvoeren, aldus IKO. Ook werden reisbeperkingen gebruikt als argument om niet terug te hoeven keren vanuit het buitenland.

In 74 procent van de kinderontvoeringszaken is de moeder de dader, in 25 procent de vader en in 1 procent familieleden. Vanuit Nederland werden in 2020 de meeste kinderen ontvoerd naar Polen, gevolgd door Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België. Omgekeerd worden ook kinderen naar Nederland ontvoerd. De meeste van deze kinderen komen achtereenvolgens uit België, Frankrijk, China en Tsjechië.

Burgemeesters praten over voetbalschermen en versoepelingen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio gaat maandagavond in Utrecht nog een keer praten over het al dan niet plaatsen van grote videoschermen buiten, waarop liefhebbers kunnen kijken naar het EK voetbal. Het beraad had al besloten dat niet te doen, maar burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil het er opnieuw over hebben. Zij voelt wel voor het plaatsen van veel schermen in de stad, zodat zich overal maar kleine groepjes toeschouwers zouden verzamelen.

Demissionair minister-president Mark Rutte zei vrijdag dat de horeca hun gasten nog niet naar videoschermen mag laten kijken. Dat is ongewenst vanwege groepsvorming en onvoldoende afstand houden. Toch bespreken de burgemeesters dit punt nogmaals, want als het EK aan de gang is, komen er mogelijk nog meer versoepelingen, waardoor buiten sport kijken misschien wel zou kunnen. De finale van het EK is pas in juli. Het Veiligheidsberaad wil dat het beleid landelijk eenduidig is, om te voorkomen dat er een stormloop ontstaat op gemeenten met schermen.

Het Veiligheidsberaad gaat met justitieminister Ferd Grapperhaus vooruitkijken naar meer versoepelingen, stap 4 en 5 van het openingsplan van het kabinet. Gemeenten en veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor de handhaving van maatregelen en de burgemeesters willen weten hoe zij bijvoorbeeld de complete heropening van de horeca moeten aanpakken. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en cultuurminister Ingrid van Engelshoven geven maandagavond een presentatie van de resultaten van de experimenten met de fieldlabs.

