Coronavirus: Leidse Schouwburg boekt niet extra ondanks versoepelingen

Leidse Schouwburg gaat niet vol gas open: 'We gaan nu niet nog last minute bijboeken'

Vanaf zaterdag 5 juni mogen de theaters en poppodia eindelijk weer open. Toch zegt de helft van de theaters geen live-voorstellingen of optredens te hebben geboekt. Dat komt doordat het theaterseizoen op zijn einde loopt, zo legt Monique Aalbers van de Leidse Schouwburg uit tijdens radioprogramma West Wordt Wakker. 'Bij het theater is het moeilijk om dingen te verplaatsen. Er gaat veel werk aan vooraf', vertelt Aalbers. 'Wij hebben nog vier voorstellingen staan, en in de zomer een buitenproject. We gaan nu niet nog last minute bijboeken, omdat dat net te ingewikkeld wordt.'

Volgens Aalbers komt de heropening van de theaters voor velen te laat: 'Hun dansers gaan volgend seizoen naar een andere voorstelling. Hoe groter je ensemble, des te groter de kans dat je die mensen straks niet meer hebt. Het komt echt aan op nu.' Toch blijft ze hoopvol dat haar eigen theater straks weer volle zalen mag ontvangen. 'We hopen heel erg dat het publiek ons weet te vinden. Die moeten van de bank af en weer op de fiets naar de stad komen.'

Rode Kruis bezorgd over sluiten noodopvang daklozen

Hulporganisatie het Rode Kruis vreest dat er meer daklozen op straat komen nu gemeenten de noodopvangen sluiten. Vanwege corona mochten ook mensen die normaal gesproken geen recht hebben op noodopvang, bijvoorbeeld migranten uit Oost-Europa, er toch gebruik van maken. Dat stopt nu de coronamaatregelen worden afgebouwd. 'Een onverantwoorde situatie', zo zegt de organisatie.

Tijdens de coronacrisis raakten veel arbeidsmigranten hun werk kwijt. Omdat onderdak voor hen vaak gekoppeld is aan hun werk, kwamen ze opeens op straat te staan. De organisatie gaat er uit van tussen de 2.500 en 3.000 dakloze 'EU-migranten'. Die mensen lopen een groter risico op gezondheidsproblemen, zowel fysiek als psychisch. Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld, maakt zich zorgen: 'Opvang is een absolute randvoorwaarde voor gezondheid. Het steeds op- en afschalen van opvang door het veranderende rijksbeleid leidt bovendien tot onnodige verspreidingsrisicos en legt een enorme druk op hulpverleners.'

Vaccinaties voor asielzoekers met medische indicatie

Asielzoekers met een medische indicatie die tussen de 18 en 60 jaar oud zijn, worden vanaf dinsdag geprikt met het Moderna-vaccin. De regionale GGD's, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) werken samen om de groep van ongeveer 1.500 mensen te vaccineren. Ook komt er voorlichting over het belang van vaccinatie. Die voorlichting wordt via online presentaties aangeboden en wordt vertaald in twaalf talen.

Vanaf dinsdag begint tevens een proef op drie COA-locaties om asielzoekers zonder medische indicatie te vaccineren. De hele groep, in totaal ongeveer 19.000 mensen, krijgt vanaf half juni het Janssen-vaccin.

Nieuwe oproep voor vaccinatie voor AstraZeneca-weigeraars

Mensen die het AstraZeneca-vaccin zouden krijgen maar dat hebben geweigerd, krijgen binnenkort een nieuwe oproep voor een prik. Dat maakt demissionair zorgminister Hugo de Jonge dinsdag bekend. Dit keer worden zij geprikt door de GGD, wat betekent dat ze Pfizer, Moderna of Janssen krijgen. Een deel van de groep die via hun huisarts AstraZeneca kon krijgen wil dat liever niet. Als redenen geven ze beperkte bescherming die AstraZeneca biedt, en het wantrouwen dat is ontstaan als gevolg van de prikstops.

In totaal tekenden meer dan 16.000 mensen een petitie met als doel om 60-plussers keuzevrijheid te geven wat betreft het vaccin dat ze krijgen. 'Ik ben 100 procent voor vaccinatie, ik ben ervan overtuigd dat dat de enige uitweg uit deze pandemie is', zegt een van de ondertekenaars René Vlietstra. Hoeveel mensen precies hebben geweigerd om geprikt te worden met AstraZeneca is niet bekend.

