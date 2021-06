Coronavirus: winkelwagens zorgen niet voor anderhalve meter afstand in supermarkten

Het gebruik van een winkelwagen in de supermarkt zorgt er niet voor dat klanten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dat lijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Klanten met een winkelwagen kwamen even vaak dichtbij elkaar als klanten zonder een winkelwagen. Volg dit en al het andere coronanieuws in onze liveblog.

Het gebruik van een winkelwagen in de supermarkt zorgt er niet voor dat klanten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dat lijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Onderzoekers gaven klanten een sensor waarmee ze konden bijhouden hoe vaak klanten dicht bij elkaar in de buurt kwamen. Klanten met een winkelwagen kwamen even vaak dichtbij elkaar als klanten zonder een winkelwagen. De meeste contacten waren slechts van korte duur: minder dan 10 seconden.

Wat volgens de onderzoekers wel werkt is het toevoegen van een beloning. Wanneer klanten een zak paaseitjes werd beloofd als ze voldoende afstand hielden van elkaar, bleken de contacten niet alleen minder lang te duren maar kwam ze ook nog eens minder vaak voor. 'Winkels kunnen gebruikmaken van een stoplicht om de drukte te reguleren en een beloningssysteem om de afstand te stimuleren. We hebben aangetoond dat dit werkt, dus het zou mooi zijn als het ook echt in de praktijk gebracht wordt', aldus UvA-onderzoeker Tessa Blanken.

Gezondheidsraad komt met nieuw corona-advies

De Gezondheidsraad komt woensdag met een nieuw advies aan het kabinet. Waar dat advies precies over gaat is nog onduidelijk. Wel is bekend dat de Gezondheidsraad op verzoek van het kabinet onderzoek heeft gedaan naar het vaccineren met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar. Het kabinet wil weten of die leeftijdsgrens omlaag kan, zodat ook jongere mensen het vaccin kunnen krijgen.

Daarnaast kijkt de raad ook naar de mogelijkheden voor het vaccineren van kinderen van 12 jaar en ouder. De Europese medicijnenwaakhond EMA zegt dat de coronavaccins van Pfizer BioNTech daarvoor gebruikt kunnen worden. Het Nederlandse kabinet wil echter eerst het advies van de Gezondheidsraad afwachten voordat het besluit genomen wordt.

Als laatste kijkt de raad naar de mogelijkheden om vaccins te 'mixen', waarbij de tweede prik een ander vaccin is dan de eerste. Dat zou problemen moeten voorkomen als een leverancier onverwachts niet meer kan leveren.

Meer mensen met antistoffen tegen corona door vaccins

Naarmate de vaccinatiegraad toeneemt hebben steeds meer Nederlanders antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed. In totaalk bezit zo'n 54 procent van alle bloeddonoren bij bloedbank Sanquin antistoffen. Een maand geleden was dat 32 procent. De toename is voornamelijk te zien bij de ouderen die als eerste aan de beurt waren om een vaccinatie te krijgen. Bijna 90 procent van de donoren boven de 70 jaar heeft antistoffen. Bij vijftigplussers en zestigplussers liggen die cijfers respectievelijk op 85 en 54 procent.

Ook steeds meer jongvolwassenen van tussen de 18 en 30 jaar oud laten meer antistoffen zien. Dat cijfer steeg afgelopen maand van 30 naar 40 procent. Dat komt deels door vaccinaties, maar ook door mensen die besmet zijn geraakt met het virus en daar weer bovenop zijn gekomen. Sanquin doet nog onderzoek naar de oorsprong van die antistoffen. De bloedbank hoopt dat er in juli zoveel mensen immuun zijn geworden dat besmettingen bijna niet meer kunnen overspringen.

