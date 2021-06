Coronavirus: Kabinet overweegt nieuwe versoepelingen al op 25 juni

Kabinet overweegt nieuwe versoepelingen al op 25 juni

Opnieuw overweegt het kabinet de versoepeling van de coronamaatregelen te vervroegen, schrijft De Telegraaf. Het zou betekenen dat niet pas vanaf 30 juni, maar al vanaf 25 juni evenementen worden toegestaan en de horeca tot middernacht open kan.

Ook kijkt het kabinet naar het eerder loslaten van basismaatregelen, zoals de mondkapjesplicht in winkels en maximale groepsgroottes. Niet begin september, maar half juli zou het al zover kunnen zijn. Dat melden bronnen in het kabinet, dat overigens nog sterk verdeeld is over het opnieuw naar voren halen van de versoepelingen. Burgemeesters geven aan de datum van 25 juni voor het toestaan van evenementen niet te zien zitten.

Behalve evenementen mogen volwassenen dan weer sportwedstrijden spelen en gaat het advies voor visite thuis van vier naar acht. Het aantal gasten voor binnenlocaties kan dan per vrijdag 25 juni in plaats van pas op woensdag 30 juni van vijftig naar honderd. De sluitingstijd voor cafés en restaurants kan dan naar middernacht.

Rode Kruis: coronahulp blijft nodig tot zeker eind dit jaar

Hoewel steeds meer mensen zijn gevaccineerd en de coronamaatregelen worden versoepeld, is er nog steeds veel behoefte aan voedselhulp. De noodhulpactie van het Rode Kruis wordt daarom nog met minstens zeven maanden verlengd, meldt het Rode Kruis donderdag.

Door de coronacrisis kloppen steeds meer mensen bij het Rode Kruis aan voor voedselhulp. Ook ondersteunt het Rode Kruis de medische sector en helpt de organisatie bij het testen en vaccineren. Het Rode Kruis verwacht dat dit de komende maanden ook nog het geval blijft.

'Ondanks?de beschikbaarheid?van een vaccin,?waardoor de samenleving langzaam weer opengaat, blijft de noodvraag onveranderd hoog.?Mensen worden vaak dubbel getroffen door de pandemie, doordat problemen rond gezondheid, inkomen en mentaal welzijn zich opstapelen', zegt directeur Marieke van Schaik van Rode Kruis Nederland.

Tweede Kamer praat over verdere versoepelingen coronaregels

De Tweede Kamer zal donderdag naar verwachting ruime steun geven aan de versoepelingen die zaterdag 5 juni ingaan. Het demissionaire kabinet besloot vorige week de derde stap van het openingsplan vier dagen te vervroegen, omdat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen snel afneemt. Om die reden wil het kabinet ook versoepelingen die aanvankelijk stappen vier en vijf zouden zijn gelijktijdig eind juni in laten gaan.

De PVV wil niet wachten en vindt dat alle maatregelen nu van tafel moeten. 'Alle seinen staan nu op groen, van ziekenhuisopnames tot vaccinaties van ouderen en kwetsbaren. Dus ik wil graag dat we nu meteen al onze vrijheden terugkrijgen en niet per 1 september zoals minister Hugo de Jonge zei', aldus PVV-leider Geert Wilders.

De SP vindt niet dat versoepelingen nog sneller moeten worden doorgevoerd om te voorkomen dat dezelfde fouten worden gemaakt als vorig jaar. SP-Kamerlid Peter Kwint wil verder in het debat aansturen op een onderzoek van de Rekenkamer naar de inkoop van beschermingsmiddelen tijdens de crisis.

Op zich vindt de partij het niet erg dat er flink is betaald, omdat de nood toen hoog was en het zorgpersoneel beschermd moest worden. Maar Kwint is wel benieuwd naar mogelijke woekerwinsten die zijn gemaakt door aanbieders. Hij denkt niet dat CDA-lid Sywert van Lienden de enige leverancier is die miljoenen heeft verdiend met mondkapjes. Over Van Lienden is ophef ontstaan, onder meer omdat hij had gezegd dat hij het zonder winstoogmerk zou regelen.

CBS: 40 procent minder sterfgevallen door corona in februari

Het totaal aantal mensen dat in februari is overleden aan corona is 40 procent lager dan in januari. Dat hebben onderzoekers van statistiekbureau CBS vastgesteld. Het is de laagste stand in vier maanden. Het CBS heeft een completer beeld van de coronasterfte dan het RIVM, dat eerder ook al een daling opmerkte.

In februari stierven zo'n 2500 mensen aan het coronavirus. In totaal zijn daarmee sinds het begin van de uitbraak ongeveer 27.000 Nederlanders zeker of vermoedelijk overleden aan Covid-19.

Het CBS komt aan deze cijfers door doodsoorzaakverklaringen van artsen te analyseren. Daardoor kan het bureau de coronasterfte completer in kaart brengen dan het RIVM, dat afhankelijk is van gegevens die door GGD'en worden aangeleverd. Die zijn op hun beurt niet verplicht om door te geven hoeveel mensen aan corona zijn overleden en doen dat ook niet altijd. Artsen kunnen bovendien ook bij mensen die niet zijn getest op het virus vaststellen dat ze daaraan zijn overleden, op basis van het klinisch beeld. Ook die gegevens komen niet bij het RIVM terecht.

