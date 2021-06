Coronavirus: Sterftecijfer weer normaal en filmhuis Gouda bijna open

Film kijken aan tafel met twee stoeltjes in Filmhuis Gouda: 'Iedereen is de TV wel zat'

Vanaf zaterdag 5 juni mogen bioscopen, theaters, musea en concertzalen weer beperkt open nadat ze sinds december gesloten waren. Jerome van Dam van het Filmhuis Gouda kan niet wachten. 'Iedereen is superblij'. Van Dam heeft de lockdown aangegrepen om het Filmhuis te verbouwen.

'Mensen willen graag naar buiten en mensen ontmoeten, iedereen is de TV wel een beetje zat', zegt Van Dam in West Wordt Wakker. 'Een film kijken in een grote donkere zaal op een groot scherm is toch echt wat anders.' Eén van de zalen is dusdanig verbouwd dat er 15 bankstelletjes voor twee personen verspreid door de zaal staan op 1,5 meter afstand.

Volgens Van Dam zijn de meeste voorstellingen inmiddels al uitverkocht voor dit weekend. 'Dat is ook niet zo gek want we hebben maar 30 stoelen in een zaal beschikbaar.'

'Overgrote deel van middelbare scholen is of gaat volledig open'

Het overgrote deel van de middelbare scholen is vanaf maandag weer volledig open. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder scholen in het voortgezet onderwijs. Zo'n 9 op de 10 scholen zijn al volledig open, of zullen maandag opengaan.

7 procent van de ondervraagde scholen gaat niet helemaal open. Een deel daarvan zet het huidige lesrooster door; een ander deel schroeft het aantal fysieke lessen wel op, maar gaat niet helemaal terug naar de oude situatie. Enkele scholen twijfelen nog over wat ze gaan doen, meldt de NOS.

Ook sterftecijfer van mensen onder de 80 keert terug naar normaal

Het aantal sterfgevallen is in alle leeftijdsgroepen weer teruggekeerd naar een normaal niveau. Dat was al zo bij de 80-plussers, maar vorige week ook bij mensen die jonger zijn. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eerder dit jaar overleden wekenlang ongebruikelijk veel mensen van onder de 80. Dat kwam waarschijnlijk door het coronavirus.

Bij mensen van 65 tot 80 jaar was sinds eind maart sprake van oversterfte. Zo heet het als meer mensen overlijden dan te verwachten valt op basis van sterftecijfers van eerdere jaren en demografische trends. Vorige week was dat voor het eerst niet meer zo in de genoemde leeftijdsgroep en overleden zelfs iets minder mensen dan gebruikelijk.

Bij mensen van onder de 65 jaar was tussen begin april en begin mei sprake van oversterfte. Daarna daalde het aantal overlijdens weer. Vorige week lag het sterftecijfer in lijn met de verwachtingen.

