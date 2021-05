Drie maanden overnamesoap: waarom ADO nog steeds in Chinese handen is

Dat is merkwaardig te noemen. Zijn al deze partijen dan zo onbetrouwbaar? Is het plan met de Haagse club niet goed? Kloppen de geldstromen niet? Of is er iets anders aan de hand? Het is inmiddels duidelijk dat het Chinese United Vansen (UVS) haar buik ervan vol heeft. Natuurlijk had UVS haar betalingsverplichting moeten voldoen. Maar nu UVS eindelijk wil verkopen, lijkt het niet te lukken. Dat terwijl er de afgelopen jaren meerdere persverklaringen binnen kwamen met de tekst: 'ADO is niet te koop’. Dit tot teleurstelling van veel mensen in Den Haag.

Doordat het spel al weken gaande is, zijn er langzamerhand wat patronen ontstaan. Buitenlandse partijen zijn niet gewenst, dat is inmiddels wel duidelijk. Het moet een bekende Haagse partij worden. Maar waarom werd er deze week geen polonaise gelopen toen clubicoon Martin Jol zich inspande om zijn grote liefde te kopen? Is Scheveninger Jol dan niet Haags genoeg?

Persoonlijk belang voor clubbelang?

Persoonlijke belangen lijken op te spelen. Dat werd voor het eerst duidelijk toen het Amerikaanse World Soccer Holdings (WSH) kenbaar maakte niet door te willen met Stichting Toekomst ADO Den Haag (STA), de partij die het gouden aandeel in bezit heeft en wordt vertegenwoordigd door Wilbert Stolte. Ook de structuur van de vereniging HFC ADO Den Haag moest worden veranderd. De HFC moet de clubcultuur bewaken en zonder instemming van de gesloten groep kan er niets worden veranderd aan bijvoorbeeld het logo of de clubnaam.

LEES OOK: Wat zijn HFC en Stichting Toekomst ADO en waarom zijn ze een doorn in het oog van de Amerikanen?

De eisen van WSH sloegen in als een bom bij HFC en Stichting Toekomst ADO Den Haag. Grote vraag was wat dit voor de toekomst van ADO betekent en met welke intenties de Amerikanen naar Den Haag toekomen. Krijgt de ooievaar in het logo wellicht een cowboyhoed op of gaat WSH wat minder rigoureus te werk? Terechte vragen, want dit zijn zaken waar de HFC, met Harm de Boer als voorzitter, onder andere voor in het leven is geroepen. Voor de zekerheid werd WSH, zonder enig grondig onderzoek, opzijgeschoven. ADO moet in Haagse handen komen, zo werd gesteld.

Frans van Steenis frustreert deal

Het besluit om WSH opzij te schuiven werd genomen door de twee Nederlandse aandeelhouders (HFC en STA). Die twee hebben gezamenlijk nog geen één procent van de aandelen in het bezit. Dit deden de twee groeperingen in samenspraak met de Raad van Commissarissen (RvC). UVS kan de aandelen namelijk pas verkopen als HFC en STA hun goedkeuring hebben gegeven.

Frans van Steenis | Foto: ANP

United Vansen was woest over de gang van zaken op de Haagse burelen. Mede omdat Frans van Steenis, voorzitter van de RvC, volgens de Chinezen de deal frustreerde en informatie voor anderen in Den Haag bewust achterhield. De boosheid vanuit China werd kracht bijgezet. UVS liet een algemene vergadering voor aandeelhouders uitschrijven met als agendapunt het ontslag van Frans van Steenis. Zo ver kwam het in april niet. Door tussenkomst van Ben Knüppe werd de situatie bekoeld. Van Steenis beloofde mee te werken aan een deal en zou het kort geding tussen ADO Den Haag en United Vansen proberen te voorkomen.

Tscheu la Ling

Het kort geding kwam er. De wedstrijd in de rechtbank werd gewonnen door ADO, maar een strijd werd het niet. UVS kwam niet opdagen en de Haagse partij stond volledig in haar recht. 2.1 miljoen euro moest er betaald worden door de Chinese grootaandeelhouder en wel direct. Dat gebeurde niet, waarna de Haagse club overging tot beslaglegging op de aandelen.

LEES OOK: ADO Den Haag legt beslag op aandelen, wat betekent dat?

Kort hierna verschijnt een nieuwe partij aan de onderhandelingstafel. Tscheu la Ling probeert een deal met UVS te maken. Succesvol wordt het niet. De oud-speler van de Haagse voetbalclub trekt enkele uren na zijn voorstel zijn keutel in. Toch is zijn rol nog niet helemaal uitgespeeld. Daarover later in het artikel meer.

'WHS bestaat niet'

Het Amerikaanse WHS probeert na de zitting ook de Haagse club te kopen, maar tevergeefs. Het wordt een schouwspel waarin WSH een persoffensief start. Dat resulteert uiteindelijk aan beide kanten tot veel frustraties. ADO Den Haag (lees RvC, HFC en STA) duwt WSH als een voetbal onderwater, maar telkens als wordt losgelaten komt WSH met dezelfde vaart weer terug. Een goed argument waarom WSH niet serieus wordt genomen blijft uit. 'Ze bestaan niet', klinkt het en 'heb jij hun bankrekening al gezien', is een ander argument. De inschrijving bij de Amerikaanse kamer van koophandel is inmiddels ingezien. Om met het andere argument af te rekenen, moet WSH-voorman Bob Heere nog even een screenshot van de bankrekening sturen.

30.000 euro exclusief onkosten

Ook in China ziet men in dat WSH geen voet aan de grond krijgt in het Cars Jeans Stadion. Het irriteert de grootaandeelhouder. Zeker ook omdat de gemaakte afspraken met Van Steenis niet zijn nagekomen. Wang zal vaak terugdenken aan de ondertekening van het contract met Van Steenis. Want de voorzitter van de RvC zit niet gratis en vrijwillig in zijn zetel. Jaarlijks strijkt hij, net als zijn voorganger Ad Melkert, 30.000 euro exclusief onkosten op. De overige RvC-leden moeten met 12.000 euro per jaar genoegen nemen. Bij de meeste profclubs doen RvC-leden het werk gratis.

In een persbericht, dat volgt na een maandenlange radiostilte, vraagt UVS of Van Steenis per direct wil opstappen. Dat verzoek legt de voorzitter van de RvC naast zich neer.

Ed Maas en Martin Jol

Nu Wang weet dat de deal met WSH waarschijnlijk geen doorgang gaat vinden, schakelt hij door. Martin Jol komt in beeld. Een ideale kandidaat. Jol is naast een clubicoon, Haags (de wens van de Nederlandse aandeelhouders) en vermogend. Dit aangezien hij samen met multimiljonair Ed Maas optrekt. Jol moet het winnende doelpunt in blessuretijd zijn, denkt men in China, maar tevergeefs.

Martin Jol | Foto: Soccrates Images

Jol onderhandelt direct met UVS, nadert een akkoord, maar in Nederland zegt men niet op de hoogte te zijn geweest. De reactie van de woordvoerder van de HFC, STA en RvC is duidelijk: 'Dat hebben wij ook uit de media moeten vernemen. Jol moet zich bij de voordeur melden.' Een opvallende uitspraak, want Jol is niet de minste speler in dit spel. Daarnaast deed de woordvoerder deze uitspraak afgelopen week, terwijl men al op 4 mei wist van de interesse van Jol. Dat blijkt uit een mail die Omroep West heeft ingezien. Wellicht zijn de woorden beter te plaatsen als duidelijk wordt dat ook Jol afscheid wil nemen van de Stichting Toekomst ADO en niet door wil gaan met de huidige RvC.

Geheime gesprekken in Capelle

In het diepste geheim vinden ondertussen in Capelle de eerste gesprekken plaats met Voorburger Ad Nederlof. Deze gesprekken worden gevoerd door de Nederlandse aandeelhouders en RvC-leden. Nederlof, multimiljonair, heeft interesse, maar wil voorlopig het spel buiten de media om spelen. Wat de RvC-leden niet weten is dat Nederlof zijn eigen mensen gaat meenemen en afscheid neemt van de huidige RvC-leden. Onder andere Herman van Hemsbergen is één van de mensen die plaats gaat nemen in de nieuwe RvC.

Toch ligt ook deze deal uiteindelijk niet veel later op straat. Wie is er bij gebaat dat de naam van Nederlof op straat komt te liggen? Wil Nederlof überhaupt nog wel door nu dit bekend is? ADO Den Haag probeert de boel te sussen door een persbericht op haar website te plaatsen. De onderhandelingen zijn inderdaad gaande, zo schrijft men. Om te vervolgen: vanaf dit punt zal de berichtgeving indien wenselijk of noodzakelijk uitsluitend van ADO Den Haag afkomstig zijn.

Macht Wang indammen

Inmiddels hoort Omroep West geluiden dat La Ling aan de achterkant op ADO aast. Oftewel als de aandelen via de deurwaarder worden uitgegeven. Afgaande op alle deals die de finishlijn niet haalden, is hij zeker een partij om rekening mee te houden. Ook is bekend dat er binnenkort een Algemene Aandeelhoudersvergadering volgt waarin het ontslag van Frans van Steenis bovenaan de agenda staat.

Ook wil Wang de komst van interim-directeur Edwin Reijntjes terugdraaien. Hij is volgens UVS onrechtmatig verkozen, daarnaast is de Chinese aandeelhouder niet gekend in zijn benoeming. De vraag is alleen of deze vergadering medio juni plaatsvindt. In Nederland wordt gegokt op de herstructureringsdeskundige, die wellicht voor de vergadering de macht van Wang indamt. Wang is op oorlogspad en werkt aan meerdere rechtszaken en claims. Als hij half juni de AVA opent, laten zijn eerste woorden zich raden...

Wordt vervolgd.

LEES OOK: ADO-fans zamelen geld in voor tien procent van de aandelen: 'Ongelofelijk hoe positief mensen zijn'