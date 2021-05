Supporters ADO willen opheldering van Haagse aandeelhouder HFC

In de soap rondom ADO Den Haag hebben nu ook diverse grote supportersgroeperingen zoals Fansupport, FCDH, Haags Supporters Collectief en Haagsche Bluf van zich laten horen. De fans zijn verbolgen over de gang van zaken rondom de overname van hun club en willen opheldering van HFC, de Haagse aandeelhouder van ADO. In een statement dat de supportersverenigingen naar buiten hebben gebracht is te lezen dat ze 'niets anders kunnen dan constateren dat de beleidsbepalers van de HFC er niet voor de club zijn maar vooral voor zichzelf.'

De supportersgroeperingen baseren zich op een mail van een lid van de HFC die hij zaterdagavond aan HFC-voorzitter Harm de Boer heeft gestuurd. Ook de andere leden van de HFC kregen de digitale brief. In de mail, die ook in handen is van Omroep West, staat dat HFC Martin Jol niet serieus neemt als koper van ADO Den Haag. Saillant detail: Jol is ook lid van HFC.

HFC is een gesloten vereniging en je kan alleen op voorspraak van de andere leden lid worden. De vereniging is houder van een bijzonder aandeel. Door het bijzondere aandeel kan niemand wijzigingen invoeren die betrekking hebben op de clubcultuur. De HFC moet het met de wijziging eens zijn. Oftewel: de HFC heeft een veto over zaken met betrekking tot clubcultuur zoals de kleuren of de naam. Daarnaast levert de HFC een lid aan de Raad van Commissarissen (RvC) van ADO. Ook heeft HFC een definitieve stem over aan wie de Chinese eigenaar zijn aandelen mag verkopen.

De fans roepen HFC op om aanstaande maandag met een afvaardiging van de supporters in gesprek te gaan. De supportersgroepen willen praten over de gang van zaken binnen de HFC, de onderhandelingen met mogelijke geldschieters, de toekomstige rol van de HFC en een reactie op het door de supporters gedane voorstel om zichzelf door middel van een supporterscollectief te laten vertegenwoordigen in de RvC.

Gratis in plaats van 12.000 euro ontvangen

'Wij als vertegenwoordigers van de supporters kunnen op voorhand al melden dat wij afzien van de compensatie, van 12.000 euro voor een rol binnen de RvC en puur vanuit clubliefde deze rol zullen invullen', schrijven de groeperingen. 'Iets wat we ook verwachten van alle andere leden van de RvC.' Daarmee doelt de groep fans op het salaris dat RvC-leden per jaar krijgen voor hun diensten. Voorzitter van de RvC, Frans van Steenis, krijgt zelfs 30.000 euro op zijn rekening bijgeschreven. Bij de meeste andere profclubs doen de RvC-leden hun taak vrijwillig.

