Brand bedrijfsverzamelgebouw Lekkerkerk onder controle, nablussen in volle gang

Dit weten we tot nu toe

De brand brak zondag rond 6.00 uur uit bij een houthandel in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Van Markenstraat

Volgens de brandweer zitten er 'een stuk of acht' bedrijven in het pand

Voor getroffen ondernemers wordt er zondagmiddag een informatiebijeenkomst georganiseerd

De rook was vanuit de wijde omgeving te zien

Er is een NL-Alert verstuurd om mensen te waarschuwen voor de rook

Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden

Voor zover bekend zijn er bij de brand geen gewonden gevallen

Er zijn twee mannen aangehouden, die oldtimers uit het pand wilden redden

Verschillende kerkdiensten in Lekkerkerk zijn niet doorgegaan

Burgemeester: 'Ik heb grote bewondering voor de inzet van onze hulpdiensten'

Er is geen asbest aangetroffen

Bij het nablussen kan hinderlijke rook vrijkomen

Bekijk hier beelden van de brand:

Bedrijfsverzamelgebouw met diverse bedrijven

De houthandel zit in een verzamelgebouw met diverse andere bedrijven. De brandweer moest al snel opschalen om meer mankracht bij de brand te krijgen. Het vuur is bijna acht uur na het uitbreken onder controle gebracht. 'We zijn stoplijnen aan het creëren om de brand in te perken', meldde de brandweer rond 7.30 uur. 'We zetten vol in op het voorkomen van uitbreiding en overslag.' Even na 9.00 uur leek het erop dat die stoplijnen het hielden, maar later was het toch 'spannend' of de brand niet zo overslaan volgens een woordvoerder. Dat gevaar leek rond 12.00 uur te zijn geweken, waarna om 13.30 uur het sein brand meester werd gegeven.

Er is onder andere een 'crashtender' van Rotterdam The Hague Airport aanwezig, die normaal gesproken wordt ingezet bij brand op het vliegveld. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving assisteren bij het blussen. Een aantal oldtimers die binnen stonden, zijn door de brandweer naar buiten gebracht. Twee mannen die het pand binnen wilden gaan om de auto's te redden, werden tegengehouden en vielen agenten aan. Daarom zijn ze aangehouden.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig | Foto: Omroep West

Rook in wijde omgeving te zien

Omdat de rookpluim over Lekkerkerk en de omgeving trekt, is er een NL-Alert verstuurd. Wie rook ruikt of ziet, moet de deuren en ramen sluiten en ventilatie uitschakelen. De brandweer probeert de brand 'zo heet mogelijk' te laten worden, zodat de rook hoog stijgt en omwonenden er minder last van hebben. 'Dat betekent dat je in de wijde omgeving de dikke rookkolom kunt zien.'

Ook kunnen er roetdeeltjes neerkomen in de omgeving: 'Deze kun je later gewoon opruimen met handschoentjes, en spullen schoonmaken met water en zeep', meldt de brandweer. 'Als je gaat recreëren op deze zonnige dag, vermijd dan het gebied waar je rook ruikt.' Meetploegen van de brandweer rijden continu rond in Lekkerkerk en meten of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Vooralsnog is dat niet het geval en is er alleen hinder van rooklucht. Er is ook geen asbest aangetroffen, meldt burgemeester Roel Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard.

Bijeenkomst voor getroffen ondernemers

Voor de getroffen ondernemers wordt er later in de middag een informatiebijeenkomst georganiseerd door de gemeente Krimpenerwaard en stichting Salvage, die brandslachtoffers helpt bij de afhandeling van schade.

De zondagsdiensten van de Evangelisatiekerk, de Ichtuskerk en de Grote Johannuskerk in Lekkerkerk zijn niet door gegaan. Dat is besloten in overleg met de kerken.

'Grote bewondering voor hulpdiensten'

Burgemeester Cazemier laat in een reactie weten: 'Ik heb grote bewondering voor de inzet van onze hulpdiensten. Ze werken met man en macht aan het bestrijden van de brand. We hebben hier te maken met een zeer grote brand, waar gelukkig geen persoonlijke slachtoffers bij zijn. Wel zie ik dat er grote rookwolken over het gebied trekken. Daarom wil ik iedereen vragen om zoveel mogelijk binnen te blijven en de rook te mijden.'