Brandend bedrijfsverzamelgebouw Lekkerkerk instabiel, groot deel van pand verloren

Dit weten we tot nu toe

De brand brak zondag rond 6.00 uur uit bij een houthandel in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Van Markenstraat

De rook is vanuit de wijde omgeving te zien

Er is een NL-Alert verstuurd om mensen te waarschuwen voor de rook

Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden

Verschillende kerkdiensten in Lekkerkerk gaan niet door

Brandweer roept op: kom niet hierheen en geef hulpdiensten de ruimte

Meetploegen van de brandweer hebben vooralsnog geen gevaarlijke stoffen gemeten

Het pand is dusdanig instabiel, dat de brandweer niet naar binnen kan of vanaf het dak kan blussen

Het ziet ernaar uit dat een groot deel van het pand als verloren moet worden beschouwd

Voor zover bekend zijn er bij de brand geen gewonden gevallen

Bekijk hier beelden van de brand:

Bedrijfsverzamelgebouw met diverse bedrijven

De houthandel zit in een verzamelgebouw met diverse andere bedrijven. De brandweer moest al snel opschalen om meer mankracht bij de brand te krijgen. Voorlopig is de brand nog niet onder controle. 'We zijn stoplijnen aan het creëren om de brand in te perken', meldde de brandweer rond 7.30 uur. 'We zetten vol in op het voorkomen van uitbreiding en overslag.' Even na 9.00 uur lijkt het erop dat die stoplijnen het houden.

Er is onder andere een 'crashtender' van Rotterdam The Hague Airport aanwezig. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving assisteren bij het blussen.

Rook in wijde omgeving te zien

Omdat de rookpluim over Lekkerkerk en de omgeving trekt, is er een NL-Alert verstuurd. Wie rook ruikt of ziet, moet de deuren en ramen sluiten en ventilatie uitschakelen. De brandweer probeert de brand 'zo heet mogelijk' te laten worden, zodat de rook hoog stijgt en omwonenden er minder last van hebben. 'Dat betekent dat je in de wijde omgeving de dikke rookkolom kunt zien.'

Ook kunnen er roetdeeltjes neerkomen in de omgeving: 'Deze kun je later gewoon opruimen met handschoentjes, en spullen schoonmaken met water en zeep', meldt de brandweer. 'Als je gaat recreëren op deze zonnige dag, vermijd dan het gebied waar je rook ruikt.' Meetploegen van de brandweer rijden continu rond in Lekkerkerk en meten of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Vooralsnog is dat niet het geval en is er alleen hinder van rooklucht.

Kerkdiensten gaan niet door

De zondagsdiensten van de Evangelisatiekerk, de Ichtuskerk en de Grote Johannuskerk in Lekkerkerk gaan niet door, meldt de brandweer. Dat is besloten in overleg met de kerken.