NL-Alert voor grote brand in bedrijfsverzamelgebouw Lekkerkerk: 'Ramen en deuren dicht'

De brand brak zondagmorgen rond 6.00 uur uit. De houthandel zit in een verzamelgebouw met diverse andere bedrijven. De brandweer moest al snel opschalen om meer mankracht bij de brand te krijgen. Rond 7.30 uur heeft is de brand nog niet onder controle. 'We zijn stoplijnen aan het creeren om de brand in te perken. We zetten vol in op het voorkomen van uitbreiding en overslag', meldt de brandweer.

Er wordt met man en macht geblust, de schade is groot | Foto: MediaTV

Omdat de rookpluim over Lekkerkerk trekt, is er een NL-Alert verstuurd. Meetploegen van de brandweer monitoren de situatie. Wie rook ruikt of ziet, moet de deuren en ramen sluiten en ventilatie uitschakelen. Ook kunnen er roetdeeltjes neerkomen in de omgeving, zegt de brandweer: 'Deze kun je later gewoon opruimen met handschoentjes, en spullen schoonmaken met water en zeep.'