Op weg naar Tokio: Lineth Beerensteyn: 'Willen met Oranje Leeuwinnen iets moois neerzetten'

Een primeur komende zomer. Voor het eerst in de geschiedenis van de Olympische Spelen hebben de voetbalsters van het Nederlands Elftal zicht geplaatst. Een van de Oranje Leeuwinnen is alleskunner Lineth Beerensteyn uit Den Haag. 'Normaal richt je je op één positie, maar bij mij is het de vraag welke positie dat is.'

Ze is pas 24 jaar, maar het aantal interlands staat al op 64. Daar gaan er deze zomer nog wel een paar bijkomen. Want dat Lineth Beerensteyn meegaat met de Oranje Leeuwinnen naar Tokio staat eigenlijk wel vast. Onder de eveneens Haagse bondscoach Sarina Wiegman is ze een zekerheid. Niet alleen omdat ze goed kan voetballen, maar ook omdat ze op vrijwel elke positie in het veld uit de voeten kan. 'Ik heb gehoord dat een allrounder altijd wel goed is in een team', lacht ze. 'Normaal richt je je op één positie, maar bij mij is het de vraag welke positie dat is. Het liefst speel ik op een van de plekken voorin.'

Na het zilver op het Wereldkampioenschap in 2019 en het goud op het Europees Kampioenschap in 2017, hoopt Beerensteyn in Tokio ook voor de prijzen te kunnen gaan. 'De Spelen zijn voor mij geslaagd als we een medaille binnenslepen. Het liefst natuurlijk goud, maar omdat het de eerste keer is dat we meedoen aan de Spelen is het lastig om in te schatten hoe het gaat lopen. Als we deze lijn doorzetten denk ik dat we iets heel moois kunnen gaan neerzetten.'

'Verheug me op de openingsceremonie'

Ondanks dat het door de coronacrisis sobere Spelen gaan worden, kijkt de vleugelspeelster er erg naar uit. 'Het blijft een ontzettend mooi toernooi. Ik verheug me erg op de openingsceremonie en de allereerste wedstrijd. Want na de openingswedstrijd is de spanning er wel een beetje vanaf en dan gaat het daadwerkelijk echt beginnen.'

De Oranje Leeuwinnen spelen op 21 juli hun eerste wedstrijd tegen Zambia. Op 24 juli is grootmacht Brazilië de tegenstander en op 27 juli speelt het elftal van bondscoach Wiegman de laatste poulewedstrijd tegen China.

