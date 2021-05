Twee dagen na plaatsing wordt Gouds kunstwerk al vernield

De vernieling is zaterdagavond rond 21.30 uur bij de politie gemeld. Boswachter Willem Buis, die voor Staatsbosbeheer in dit gebied werkt, vond bij de sokkel alleen een afgebroken teen van het beest.

Wandelaars op de plek waar het kunstwerk stond | Foto: Omroep West

De hagedis zelf is zondagmorgen vroeg door een voorbijgangster gevonden, op een plek waar de boswachter hem zaterdag niet zag. 'Het is een onhandelbaar ding, merkte ik toen ik hem mee nam in mijn auto. Er is vermoedelijk een stuk mee gesleept tot ze er genoeg van kregen', legt Buis uit.

Zo werd de hagedis zondag teruggevonden | Foto: Omroep West

Kapot kan iets altijd

Het kunstwerk werd donderdag onthuld door de kleindochter van de dichter, Noelle Gracy. De Goudse kunstenaar Henrique van Putten zei toen nog dat ze met sterke materialen had gewerkt. 'Hufterproof, maar als je iets kapot wil maken, kan dat altijd.'

De eigenaar van het gebied, de Groenalliantie, was juist zo blij met dit kunstwerk dat natuur en cultuur met elkaar verbindt, net zoals dat in veel van de poëzie van Leo Vroman gebeurt. Leuke bijkomstigheid was dat de kunstenares al een hagedis had bedacht, voor ze hoorde dat Vroman zijn kampjaren op Java goed was doorgekomen, mede dankzij de hagedis die hij cadeau kreeg. De dichter koesterde het dier, en prepareerde na diens dood de huid. Het kampdagboek waarin hij dit plakte, is nu te zien in het Natuurhistorische Museum in Rotterdam.

Niet bekend of beeld terugkeert

Volgens boswachter Buis is het nog te vroeg om te zeggen of het beeld terugkeert op zijn plaats. 'Unaniem zeiden de voorbijgangers die ik vanmorgen sprak dat ze zoiets als dit al hadden verwacht. Ik denk ook dat de kunstenaar hier een stem in heeft.'

