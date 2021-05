Emoties, arrestaties en veel bluswerk bij brand in Lekkerkerk

De wanhoop was goed te voelen bij de mensen die zijn getroffen door de brand in een bedrijfsloods in Lekkerkerk. Achter het afzetlint werd er zondag gespannen gekeken naar hoe de brandweer probeerde de brand te blussen. Vragen speelden op: is er nog iets te redden, of gaat alles op in de vlammenzee? Ook bij de mensen die in aanliggende panden hun bedrijf hebben, zorgde de brand voor paniekerige uurtjes. Heeft ook daar de brand de afgelopen uren huisgehouden of is hun goed aan verbranding ontsnapt?

De brand in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Van Markenstraat in Lekkerkerk brak zondagochtend rond 6.00 uur uit. Al snel sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer is ruim zeven uur bezig geweest om het vuur onder controle te krijgen. Het pand moet als verloren worden beschouwd.

Een omwonende vertelt aan Omroep West wakker te zijn geworden van sirenes die maar bleven gaan. 'Ik dacht lekker verder te slapen, maar toen kwam de volgende sirene en nog één en nog één. Dus ben ik maar gaan checken wat er aan de hand was. Toen bleek vlak achter ons huis een grote brand te zijn.' Een andere buurtbewoner sprak met iemand van wie zijn pand werd getroffen door de brand. 'Hij ging vanochtend kijken hoe het ervoor stond, maar alles is in vlammen opgegaan. Hij was erg aangedaan.'

Gasflessen ontploft

Tijdens de brand probeerden twee mannen oldtimers te redden uit het brandende pand. Ze werden tegengehouden door de politie, waarna een vechtpartij ontstond. 'Een van die mannen was heel onrustig en agressief', zegt een omstander. 'Daar hebben ze met vijf man heel veel werk aan gehad om hem rustig te krijgen. Hij wilde spullen met emotionele waarde naar buiten halen en werd daarbij meerdere keren gewaarschuwd door de politie. Ook vroegen ze hem om weg te gaan. Hij wilde de politie gaan slaan en toen heeft de politie maar toegeslagen.' Uiteindelijk werd er ook nog een tweede man opgepakt.

Dat de politie mensen waarschuwde om niet te dicht bij de brand te komen was niet voor niets. In de loods waar de brand woedde, lagen veel brandbare spullen opgeslagen. Onder andere gas- en zuurstofflessen zijn tijdens de brand ontploft, meldt de brandweerwoordvoerder. 'Er zit onder meer een timmerbedrijf, een autobedrijf en een metaalbewerkingsbedrijf in, dus een divers palet van bedrijven met brandbare spullen.'

Overslag naar andere panden voorkomen

De vlammen grepen snel om zich heen in het pand. Volgens de woordvoerder kon dat omdat het om een loods gaat met verschillende compartimenten die met tussenwandjes met elkaar verbonden zijn. De brandweer kon niet het dak op, omdat het te instabiel was. Ze blusten vooral om de brand heen om te voorkomen dat de brand naar een ander pand oversloeg.

Om de brand de baas te kunnen zijn, waren er meerdere korpsen uit de omgeving uitgerukt. Vanuit Rotterdam The Hague Airport kwam zelfs een speciaal blusvoertuig: de Crash Tender. Dat apparaat kan met hoog volume blussen. 'Dat is best speciaal. In de vier jaar dat ik hier werk is dat nog niet eerder voorgekomen,' zegt de woordvoerster. 'We wilden dat de brand zo heet mogelijk werd. Dan gaat de rook de lucht in. Het is natuurlijk een prachtige dag langs de Lek waar veel mensen komen recreëren. We willen voorkomen dat mensen de ongezonde rook inademen, hoewel de rook niet als giftig is bestempeld.'

Eigenaren bijgepraat

De eigenaren van de bedrijven die zijn getroffen waren te gespannen en gestrest om met de pers te praten. Zondagmiddag werden ze bijgepraat in een besloten bijeenkomst op het gemeentehuis, die was georganiseerd door de gemeente Krimpenerwaard en stichting Salvage.

