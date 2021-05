Compleet park langs Goudse singels: 'Unieke wandeling om de binnenstad'

Vier jaar geleden begon Meijer met zijn plan. 'Gouda heeft een unieke singelstructuur', legt hij uit. 'Die was ooit aangelegd als verdedigingslinie om de binnenstad heen. Op diverse plekken was er al veel groen in de binnenstad, maar die werden dan onderbroken door bijvoorbeeld een parkeerplaats of een pleintje.'

Dat wilde Meijer veranderen. 'Ons idee was om een aaneengesloten wandelroute om de stad te maken, die helemaal door het groen gaat. Dus we hebben met behulp van veel betrokken bewoners de tegels eruit gehaald en hiervoor groen teruggeplant. Je kunt nu een unieke wandeling door de stad maken van vier kilometer, die helemaal langs het water loopt.'

Bronzen erepenning

De nieuwe wandelroute is zondag opgeleverd en officieel in gebruik genomen. Voor het eerst konden mensen een volledige stadswandeling door het park maken. Wethouder Hilde Niezen kwam namens het college van de gemeente Gouda ook een bezoek brengen aan het park, dat volledig als burgerinitiatief tot stand is gekomen. Zij had nog een verrassing voor de initiatiefnemers, want de stichting heeft aan het einde van de middag de bronzen erepenning ontvangen voor de realisatie voor het park.

De initiatiefnemers van het Singelpark ontvingen zondag de bronzen erepenning van de stad | Foto: Omroep West

Meijer en zijn medeorganisatoren zijn verguld met de erepenning. 'Het is een mooie erkenning voor het werk van het hele team', vertelt hij. 'Er is veel tijd en energie in gaan zitten in die vier jaar', zo blikt hij terug. 'Toch was het wel goed te doen omdat het een overzichtelijke tijdspanne was. Het moest echt in deze vier jaar gebeuren.'

Nieuwe groenstrook

De reacties zijn zondag dan ook bijna allemaal positief. De meeste mensen vinden het groen geweldig en lopen de route met veel plezier. Op verschillende plaatsen is de stad flink veranderd. Een van de belangrijkste blikvangers van het nieuwe Singelpark is de Houtmansgracht.

De oude situatie aan de Houtmansgracht in Gouda | Foto: Omroep West

Langs de Houtmansgracht liep een stoep met diverse parkeerplaatsen voor auto's. Deze zijn verwijderd en vervangen door bomen en planten. Tussen deze nieuwe groenstrook en de singel is een nieuw voetpad aangelegd, waar het Singelpark verderloopt.

Veel minder inkijk

Hoewel het merendeel van de aanwezigen blij is met het nieuwe groen in de stad, zijn er ook wel wat mensen die minder blij zijn met het Singelpark. Zo woont de familie De Bruijn in een van de woonboten langs de Houtmansgracht. 'Het ziet er mooi uit en we hebben nu veel minder inkijk', vertelt de bewoonster. 'Maar het nadeel van het bloemperk is wel dat wij de takken van de bodem niet meer weg kunnen halen. Ik kan de bagger nu niet meer kwijt. Er mocht wel ingesproken worden, maar eigenlijk hebben we niet veel te zeggen gehad. Het was al snel: we doen het toch zo.'

De nieuwe situatie aan de Houtmansgracht in Gouda | Foto: Omroep West

Meijer kent de kritiek op het nieuwe park. 'De meeste reacties zijn erg leuk, maar het verlies aan parkeerplaatsen vinden sommige mensen wel vervelend', geeft Meijer toe. Toch zijn ook die mensen uiteindelijk omgegaan, zegt hij. 'Een parkeerplaats is toch vooral een individueel belang, terwijl extra groen, zeker met het oog op de klimaatverandering een collectief belang is.'

LEES OOK: 'Binnenstad van Gouda moet autoluw worden'