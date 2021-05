Gejuich, gezang en fakkels: landstitel ZZ Leiden op grachten gevierd

De spelers gingen even voor 12.00 uur bij de Oude Vest aan boord van de boten. Daar werden ze toegesproken door sportwethouder Paul Dirkse. Vervolgens werd de tocht vanaf de Pelikaanhof over het Leidse water ingezet. Onder andere de Nieuwe Rijn, Herengracht, Oude Rijn werden aangedaan.

Bij sportpub The Duke of Oz aan de Oude Singel stonden fans met fakkels te zingen. Het bekende 'Kampioenen, Olé, Olé', schalde over de grachten heen. De inhoud van menig confettikanon verdween bij het gejuich in het water. De boten gingen verder en op alle bruggen die de sloepen passeerden, stonden fans om hun eerbetoon aan de spelers en trainers te bewijzen. Ondertussen toonden de basketballers van ZZ de kampioensbeker aan het toegestroomde publiek.

Initiatief van de gemeente

Vooral in het centrum bij de Nieuwe Rijn was het druk. Dagjesmensen en Leidenaren die aan de kade op het terras zaten, applaudisseerden voor de landskampioen. Rond 14.00 uur was de tocht voorbij en werd het feest elders voortgezet.

Een gedeelte van ZZ Leiden in een sloep | Foto: Orange Pictures

De rondvaart was een initiatief van de gemeente Leiden. Het stadsbestuur wilde vanwege corona niet dat de supporters van de basketbalclub zouden samenkomen op een plein in de Sleutelstad. 'Normaal zitten er 1700 tot 1800 toeschouwers bij op de tribune, maar dat was in dit coronaseizoen natuurlijk niet mogelijk’, zei voorzitter Marcel Verburg vrijdag in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Dan is dit nog wel een mooie mogelijkheid om het kampioenschap te delen met de fans.'

LEES OOK: ZZ Leiden-coach dolblij na landskampioenschap: 'Fantastisch dat spelers naar mijn onzin luisteren'