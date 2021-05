Lang niet alle middelbare scholen weer open, veel verschil in de regio

De Inspectie van het Onderwijs heeft inmiddels tientallen meldingen gekregen over middelbare scholen die niet van plan zijn om deze of volgende week hun deuren weer volledig te openen. 'We willen het graag veilig houden, voor leerlingen, docenten en hun ouders', benadrukt Goudswaard nog eens.

‘Leerlingen komen bij ons 2,5 dag naar school, de rest volgen ze online. Wanneer we meer gaan doen, verwachten we dat de kans op besmettingen in de school toeneemt, waardoor er klassen en docenten thuis in quarantaine moeten. Per saldo zal het aantal op school gegeven lessen weleens niet veel groter kunnen zijn dan nu het geval is.'

Na de zomer alle docenten gevaccineerd

Sommige leerlingen van het ISW zijn blij dat de school niet volledig opengaat. 'Mijn vader heeft bijna op de IC gelegen door corona’, zeg een meisje. 'Ik heb soms wel wat last van concentratieproblemen tijdens de onlinelessen. Maar alsnog zou ik niet vijf dagen naar school willen.'

Volgens de school zou de verandering ook te groot zijn voor maar een paar weken .'Sommige locaties hebben nog maar twaalf of vijftien effectieve lesdagen, wat is dan de meerwaarde,’ aldus Goudwaard. 'We denken dat het voor iedereen meer rust heeft om na de zomer te starten met een volledig gevaccineerd schoolteam, waarbij docenten zich er ook prettig bij voelen om voor de klas te staan.'

Lyceum Ypenburg juist wel weer open

Op het Lyceum Ypenburg gaan ze wel open. 'Het is hartstikke gaaf. Sommige leerlingen hebben elkaar sinds december niet gezien. Dus het was boksjes uitdelen', vertelt rector Flint van de Gronden over de start van de dag. De leerlingen zijn blij dat ze elkaar weer kunnen zien. 'Het is wel gezellig om weer met de hele klas naar school te gaan', vertellen twee leerlingen op het schoolplein in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Ik heb sommige klasgenoten echt heel erg gemist, want heb ze superlang niet gezien. Dan heb je alleen contact via whatsapp en videobellen. Het is dan nog maar een maandje tot de zomervakantie, maar het is altijd beter dan niets.'

De leerlingen maken zich dan ook met veel plezier op voor een dagje op school. 'Ik heb vandaag onder meer Duits, geschiedenis en wiskunde. Ik heb er wel zin in. En ook voor het leren voor de toetsen is het handiger om met zijn allen te zijn en met elkaar te kunnen leren', zo kijken ze vast vooruit naar de laatste toetsweek.

Met zijn allen naar de eindstreep

Rector Van de Gronden kijkt tevreden naar de vrolijke binnenkomst van zijn leerlingen. Om de terugkeer wat feestelijker te maken heeft de school een ballonnenboog bij de ingang gezet. 'Het is een heel bizar jaar geweest', blikt Van de Gronden terug op de afgelopen tijd. 'Normaal hebben we 1300 leerlingen in het gebouw, de afgelopen maanden waren dat er minder dan de helft. Het is superfijn dat ze nu weer allemaal bij elkaar zijn.'

Volgens de rector was het voor het Lyceum Ypenburg geen probleem om op de eerst mogelijke dag weer open te gaan. 'Wij hebben goed nagedacht over de organisatie', vertelt Van de Gronden. 'Het rooster is bij ons zo ingeregeld dat het voor ons goed te doen was om weer open te gaan. Ik weet niet waarom het bij andere scholen niet is gelukt om vandaag al weer open te gaan, maar bij ons was het geen probleem. Wij vonden het belangrijk dat de leerlingen weer konden komen en dat we met zijn allen naar de eindstreep kunnen.'

'Heel bijzonder'

Ook op het Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum in Naaldwijk zijn alle leerlingen die we spreken blij dat de school weer fulltime open is. 'Als we nu op school komen, zijn er wel meer kinderen en dat is fijner', zegt een jonge leerling vanachter zijn mondkapje. Zijn klasgenoot vult aan dat de onlinelessen zijn cijfers geen goed hebben gedaan. Hij heeft het gevoel dat hij op achterstand is gekomen door de onlinelessen thuis. 'Het gaat nu wel beter, maar eerst maakte ik me daar veel zorgen over', zegt de jongen met een serieus gezicht. Twee meisjes die de aula inlopen zeggen het 'leuk en goed te vinden weer naar school te mogen, maar wel wat veel.' Hoewel de onlinelessen soms saai waren, is het nu wel 'weer héle dagen en vijf dagen in de week'. De meiden hebben het gevoel een kleine achterstand te hebben opgelopen in de afgelopen maanden.

Voor directeur Frans van der Sman van het Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum voelt het 'heel bijzonder' om weer open te zijn. 'Er zijn collega's die het fijn vinden dat de kinderen weer naar school komen, maar er zijn er ook die het als spannend ervaren. Omdat ze toch een beetje bang zijn. Maar er was geen weerstand tegen het open gaan', zegt Van der Sman. Hij lost het spannende op door erover te praten met elkaar. 'Het meest kritieke is de pauze, omdat de kinderen elkaar dan opzoeken. Zij hoeven geen anderhalve meter afstand meer te houden.' Hij heeft niet overwogen de kinderen toch thuis te houden ondanks de versoepelingen.

LEES OOK: Scholenkoepel ISW niet volledig open: 'Wegen deze paar weken op tegen de gezondheidsrisico's?'