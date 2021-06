Geen 'druk jongetje', maar dromerig en chaotisch: zó beleven vrouwen ADHD

Een Leidse studente met ADHD staat centraal in de documentaire 'Focus op mij' van de jonge documentairemakers Sophie Neuvel en Tess Marteijn. Ze willen daarmee aandacht vragen voor ADHD bij vrouwen. 'Het stereotype beeld van ADHD is een druk jongetje', vertelt Sophie. 'Maar dat klopt niet, vrouwen beleven het heel anders.'

Sophie en Tess studeren aan de Hogeschool Utrecht en maken de documentaire in het kader van een minor. 'Sophie wilde eerst iets maken over medicatie bij ADHD', vertelt Tess. 'Toen bleek dat zij en ik als enigen in de klas wisten hoe de aandoening zich uit bij vrouwen. Daarom hebben we besloten om daar samen een documentaire over te maken.'

En dus rondden ze deze week de laatste scène die nog gedraaid moest worden af. In een studentenhuis aan de Hooigracht zien we hoofdrolspeelster Delphine aan tafel zitten, omringd met boeken en aantekeningen. 'We filmen hier onze introscène van de documentaire', zegt Tess vanachter de camera. 'Delphine heeft net de diagnose ADHD gekregen en bestudeert nu cursusmateriaal voor haar gedragstherapie. Dus we zetten dat nu in scène.'

Problemen in dagelijks leven

De film gaat dus over de twintigjarige Delphine, die pas onlangs de diagnose ADHD heeft gekregen. 'Bij mannen uit de aandoening zich meestal fysiek, maar bij vrouwen niet', verklaart Tess. 'Vrouwen met ADHD zijn vaak dromerig, chaotisch en kletsen heel veel.' Sophie vult aan: 'Van buiten valt het niet zo op, maar Delphine is altijd druk in haar hoofd. Ze kan niet tegen de prikkel dat ze aangeraakt wordt en heeft de hele dag een liedje in haar hoofd. Omdat zulke symptomen vaak niet herkend worden als ADHD, kunnen vrouwen last krijgen van een laag zelfbeeld, burn-out en zelfs depressie. Ze kunnen niet mee met de maatschappij, maar begrijpen niet waarom.'

Sophie wil benadrukken dat ADHD ook duidelijke voordelen heeft. 'Vrouwen met ADHD zijn vaak heel creatief en heel gezellig. Ze willen het iedereen naar de zin maken.' Ze blijken ook goed in het oplossen van problemen. 'Vaak doen ze er langer over om tot een oplossing te komen, maar gaat dat in een mooier en waardevoller proces, omdat ze tot heel verrassende inzichten komen.'

Vooroordeel wegnemen

De makers hopen dat de film het vooroordeel over ADHD weg kan nemen. 'Vrouwen moeten eerder hulp en erkenning krijgen', stelt Tess. 'De buitenwereld moet niet alleen focussen op gedrag, maar ook op wat er in iemands hoofd omgaat.'

Sophie vult aan: 'Het is het verhaal van Delphine en drie andere vrouwen en daarmee een hele grote achterban aan vrouwen die laat gediagnosticeerd zijn. Ik denk dat het een hele herkenbare film wordt en daardoor ook best emotioneel op sommige punten.'

