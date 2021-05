Special Olympics uitgekleed in verband met corona

De Nationale Special Olympics die half juni in Den Haag worden gehouden, zijn flink uitgekleed. Reden is de coronacrisis. 'We mogen het geen evenement noemen', zegt een woordvoerder. De spelen zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, en worden gehouden op 11, 12 en 13 juni in Den Haag.

De Nederlandse versie van de Special Olympics zou eigenlijk vorig jaar al in Den Haag worden gehouden, maar ook toen gooide corona roet in het eten. Besloten werd om de spelen een jaar op te schuiven, maar ook nu is het nog niet mogelijk om een officieel toernooi te organiseren. 'We hebben de deelnemers in maart al laten weten dat het onmogelijk is om slaapplekken te regelen in verband met de anderhalvemeterregel', zegt de woordvoerder. 'Als we die willen hanteren hebben we iets van vier keer meer ruimte nodig dan gedacht.'

Sportclubs mochten vervolgens zelf beslissen of ze wel of niet naar Den Haag komen. In plaats van 2200 aanmeldingen zijn er nu nog zo'n achthonderd over. Die strijden niet om een eerste, tweede of derde plaats op wedstrijden, maar gaan trainen. Dat gebeurt in het Haagse Hofbad, de Sportcampus in het Zuiderpark en nog enkele andere locaties. 'Iedereen krijgt na afloop een medaille als herinnering aan de Special Olympics', aldus de zegsvrouw.

Omroep West besteedt veel aandacht aan de Nationale Special Olympics. Op zaterdag 5 juni is vanaf 17.00 uur de documentaire De Kampioenen te zien op TV West met Johan Overdevest en Lize Weerdenburg. Zij kijken bij sportactiviteiten voor kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap. Vrijdag 11 juni is de openingsceremonie rechtstreeks te zien via Omroepwest.nl en TV West vanaf 19.30 uur. Die dag zendt TV West een talkshow uit met muzikale ondersteuning van Xander de Buisonjé. Zondag 13 juni is vanaf 17.00 uur een special te zien op TV West van de Nationale Special Olympics.

Eendaagse sportactiviteiten

Normaal gesproken duurt een toernooi het hele weekend. Dat is nu teruggebracht naar eendaagse sporttrainingen. Iedereen kan daar ook online aan meedoen, terwijl de Special Olympics normaal gesproken enkel toegankelijk zijn voor leden van sportclubs. De organisatie noemt dat uniek. Het hele evenement is overigens online te volgen. Ook de openingsceremonie wordt gestreamd en onder meer door Omroep West uitgezonden.