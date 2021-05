Rus en Bertens mogen na eerste ronde Roland Garros al naar huis

Kiki Bertens is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld | Foto: ANP

Kiki Bertens heeft op Roland Garros niet voor de ommekeer in haar rampjaar kunnen zorgen. Op haar favoriete Grand Slam-toernooi ging de Wateringse al in de eerste ronde onderuit. Ze verloor in drie sets van de Sloveense Polona Hercog. Het werd 1-6, 6-3, 4-6. Ook Arantxa Rus uit Monster is het niet gelukt zich te plaatsen voor de tweede ronde. Ze moest met 7-5 7-5 haar meerdere erkennen in de Roemeense Mihaela Buzarnescu.

Door blessures kon Bertens de afgelopen weken niet in actie komen. De voormalig nummer vier van de wereld was maar net op tijd fit voor het toernooi in Parijs. In de eerste set was het gebrek aan wedstrijdritme goed te zien bij de Wateringse, die in Frankrijk als zestiende was geplaatst. Hercog, de nummer 73 van de wereld, won de eerste set dan ook met 6-1.

Toch leek de 29-jarige Bertens, door blessures en slechte resultaten in 2021 afgezakt naar de zeventiende plaats op de ranking, het duel om te draaien. De tweede set ging met 6-3 naar Bertens, die ook een stuk beter ging spelen.

Vier games op rij

In de beslissende derde set leek Bertens de stijgende lijn door te zetten. Tot twee keer toe nam de Wateringse tennisster een break voorsprong, maar beide keren werd ze terug gebroken. Na de 4-2 voorsprong verloor Bertens de laatste vier games op rij, waardoor de halve finaliste van 2016 nu al na haar eerste optreden is uitgeschakeld.

Rus laat setpunten onbenut

In de eerste set liet Rus twee setpunten onbenut en gaf ze een 5-2-voorsprong uit handen. In de tweede set kwam ze juist terug na een 5-2-achterstand. Ze wist echter geen derde set af te dwingen.

Het is de vierde keer op een rij dat de 30-jarige Rus, de nummer 83 van de wereld, niet voorbij de openingsronde komt. Ook in 2013, 2018 en 2020 verloor ze haar eerste wedstrijd. Tussentijds kwam ze niet in actie in het hoofdtoernooi. In 2012 baarde Rus nog opzien op Roland Garros door de vierde ronde te halen.

