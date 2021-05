Treinverkeer weer opgestart na grote landelijke storing, dinsdag weer normale dienstregeling

'Het treinverkeer in Nederland wordt weer opgestart', zegt spoorwegbeheerder ProRail. Vanwege een grote sein- en wisselstoring had de NS maandagmiddag rond 14.30 uur het treinverkeer in vrijwel het hele land stilgelegd. Ook bij ons in de regio reden geen treinen. Volgens vervoerder NS wordt er vanaf dinsdag weer volgens de normale dienstregeling gereden.

Het treinverkeer is rond 16.00 uur weer opgestart, maar het zal nog een tijd duren voordat er na de landelijke storing weer een volledige dienstregeling is, meldt spoorbeheerder ProRail. De oorzaak van de storing lijkt gevonden, maar onzeker is of de oplossing stabiel genoeg is. Daardoor kan het zijn dat de storing terugkomt, aldus een woordvoerder. Het aantal treinen wordt stapsgewijs opgevoerd. NS rijdt momenteel met een trein per traject ieder half uur. 'We proberen de komende uren meer treinen te laten rijden. De hele avond is er nog hinder voor de reizigers', aldus een woordvoerder van NS.

Een verslaggever van Omroep West is op station Leiden Centraal. 'Het is hier vrij rustig. De meeste mensen staan of zitten op de trappen. De reizigers zitten vooral op hun telefoon aan het kijken. Ondertussen wordt omgeroepen dat de treinen vertraging hebben.'

App gebruiken voor controle

ProRail raadt reizigers aan om in de app van vervoerders te kijken of hun reis doorgaat. 'Zoals de NS-reisplanner of de app van regionale vervoerders. Zij hebben de meest actuele informatie.'

Ook vervoerders NS en Arriva geven aan dat vanaf 16.00 uur het treinverkeer stapsgewijs weer wordt opgestart. 'Ons streven is om op ieder traject een trein per uur te laten gaan', zegt een woordvoerder van NS. 'De hele avond is er nog hinder voor de reizigers.'

Treinen bij het dichtstbijzijnde perron

De storing zou veroorzaakt worden door een euvel in het telefoniesysteem van ProRail, zegt de NS tegen de NOS. Verder is er nog niet veel informatie beschikbaar, maar er wordt rekening mee gehouden dat de problemen de hele dag aanhouden. Arno LeBlanc, woordvoerder van de NS, benadrukt dat er geen reizigers zijn gestrand in stilstaande treinen. 'Alle treinen zijn bij het dichtstbijzijnde perron gestopt.'

Het treinverkeer in de regio liep vandaag sowieso al niet op rolletjes. Vanwege een probleem met de spoorbrug bij Gouda reden er tussen Gouda en Alphen aan den Rijn al de hele dag veel minder treinen.

