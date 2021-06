Hillegomse steunt dorpsgenoten met 10.000 zelfgemaakte kaarten

Ze print alle straten van Hillegom op alfabetische volgorde en begint met strepen. Huizen waar ze een trap op moet of waar een nee-sticker op de brievenbus geplakt zit, slaat ze over. Bij alle andere huishoudens in Hillegom heeft Renate Damo een zelfgemaakte 'Hou-vol-kaart in de brievenbus gedaan. Maandenlang heeft ze gewerkt aan dit project .Eerst knutselend aan haar keukentafel en vervolgens op haar elektrische fiets door de 253 Hillegomse straten.

In het begin maakt ze echt werk van haar 3D-kaarten, later wordt ze wat makkelijker: 'Dat was op het laatste echt niet meer te doen, dus dan was het af en toe ook gewoon een sticker erop en klaar. Je wil toch wat doen voor de mensen en een feest organiseren kan niet. Vroeger vond ik het ook altijd leuk om een kaartje te krijgen, dus vandaar dat ik op dit idee kwam.'

Damo maakte zich niet alleen zorgen om de eenzame ouderen die geen visite meer konden ontvangen. Ze merkt ook dat de tolerantie in de maatschappij minder wordt. 'Je hebt echt twee groepen. Ik heb tegen iedereen gezegd: of je nu voor of tegen bent, je moet er toch doorheen. Dat is ook mijn boodschap: je bent niet alleen, er wordt aan je gedacht en we moeten nog even doorzetten.'

Burgemeester ontvangt kaart

Ze kreeg bijna alleen maar positieve reacties en die gaven haar ook de kracht om door te zetten. 'Aan het einde werd het steeds zwaarder, dan moest ik mij er echt toe zetten. Maar als ik dan weer positief werd aangesproken gaf dat me weer de kracht om nog een paar extra straten te pakken.'

Tijdens Renates allerlaatste ronde loopt ze burgemeester van Hillegom Arie van Erk tegen het lijf. Ook hij heeft een kaart ontvangen. 'Dit is wel heel toevallig. Ik kom net even van het gemeentehuis en dan kom ik degene tegen die in de hele gemeente kaartjes heeft bezorgd. Dat biedt mij nu de gelegenheid haar hier nu hartstikke te bedanken voor deze onwijs gave actie. Het zijn de kleine dingen -hoewel ik dit geen klein ding wil noemen- die ertoe doen', aldus Van Erk.

Tot rust komen

Renate Damo is blij dat deze klus geklaard is. Ze gaat nu eerst even tot rust komen, haar lichaam laten herstellen. Plannen voor daarna heeft ze volop. Ze doet vrijwilligerswerk, wil zich oriënteren op de lokale politiek en doet mee aan de schaduwgemeenteraad.

LEES OOK: Zieke pakketbezorger overspoeld met kaartjes van Nieuwkopers