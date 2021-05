De schade is groot na brand in Lekkerkerk: 'Het is een oorlogsgebied'

Aan het begin van de maandagochtend spuit een grote schoonmaakwagen de as van de Van Markenstraat. Zondag ging een bedrijvencomplex langs die straat in vlammen op. Van meerdere bedrijven is de bedrijfsruimte helemaal ingestort. Van anderen staat de hal nog overeind, maar is duidelijk de brandschade te zien aan de gevels en de inboedel.

'Onze hal is net niet afgebrand', vertelt Harry Dekker, 'terwijl het daarnaast zou zijn begonnen. Maar ze hebben wel die muren gesloopt en die liggen nu op ons dak.' Zijn buurman Cees de Jong beseft ook dat hij en Dekker nog een beetje geluk hebben gehad: 'Hiernaast is het een oorlogsgebied. Daar moet wel het nodige gebeuren.'

Verwrongen staal

'Hiernaast' is kozijnenfabriek De Haay. Van de bedrijfshal is niks over dan een stapel verwrongen staal en zwartgeblakerde stenen. mensen uit het dorp komen ernaar kijken. 'Mijn bedrijf?', reageert een oudere man als we hem aanspreken bij het hek dat om het gebouw is neergezet. 'Nee, wij zijn gewoon ramptoeristen.'

Burgemeester Roel Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard is er ook. Gisteren heeft hij staan kijken, en hij heeft zondag meteen een bijeenkomst georganiseerd voor de getroffen ondernemers. 'Mensen waren stil', vertelt hij daarover. 'Ze hadden de schrik in de benen. Dat kon je echt merken.' En over de verwoesting aan de Van Markenstraat zegt hij: 'Als je ziet wat er van over is, het is verschrikkelijk.'

Procedures

De burgemeester wil zich inspannen om de getroffen ondernemers zo snel mogelijk weer op weg te helpen. 'We willen als gemeente onze procedures zo inrichten dat we hen zo goed mogelijk kunnen helpen.' Aanstaande woensdag is er daarom al een tweede bijeenkomst van de gemeente voor de gedupeerden.

LEES OOK: Mannen die oldtimers uit brandend pand Lekkerkerk wilden redden aangehouden