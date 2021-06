Haagse arts werft personeel voor coronazorg in Suriname

Coronapatiënt wordt opgevangen in St. Vincenciusziekenhuis in Paramaribo | Foto: ANP

In het dagelijks leven werkt Oemrawsingh bij het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Maandag heeft hij de hele dag in het HMC gewerkt, maar 's avonds had hij een overleg op de Surinaamse Ambassade. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid aanwezig.

'We hebben sowieso twintig tot veertig verpleegkundigen nodig, twintig IC-verpleegkundigen, artsen en arts-assistenten die een afdeling kunnen runnen', zegt hij. 'En het loopt storm.' Zijn collega Denise Telgt van het Radboud UMC in Nijmegen bekijkt op dit moment de aanmeldingen en screent de vrijwilligers.

Salaris is een probleem

Inderdaad: vrijwilligers. Het is nog heel onduidelijk wie het personeel gaat betalen dat zich heeft aangemeld. 'Wij hebben als medisch team geen geld en in Suriname is ook geen geld. We hopen dat de ziekenhuizen in Nederland de mensen enkele weken willen doorbetalen als ze in Suriname aan het werk zijn', zegt Oemrawsingh. Ook hoopt hij op een bijdrage van de overheid. 'Daar wordt nog naar gekeken.' Zijn organisatie Diaspora Medical Team zorgt wel voor een ticket en voor onderdak.

Diaspora Medical Team is een netwerk van Surinaamse en Nederlandse medisch specialisten en verpleegkundigen. Het team zet zich inmiddels enkele tientallen jaren in om de medische zorg in Suriname op een hoger niveau te krijgen. Zo wordt het mogelijk gemaakt om niertransplantaties uit te voeren en Pranobe Oemrawsingh heeft samen met een collega een afdeling voor hartchirurgie opgezet. Het team doet er projecten en kent daardoor de infrastructuur en de mensen goed. Bovendien zijn veel deelnemers in het team zelf van Surinaamse afkomst.

Mensen die willen gaan helpen moeten voldoen aan aardig wat criteria. 'Ze moeten in ieder geval zijn gevaccineerd, want we willen ze niet onnodig risico laten lopen, zeker niet met de Braziliaanse variant die daar nu zo huishoudt.' Bij de aanmelding wordt zoals bij elke sollicitatie ook gekeken naar persoonlijke eigenschappen.

'Helpen zit in de genen'

Personeel dat zich aanmeldt om in Suriname te gaan helpen, heeft eerst in Nederland al meer dan een jaar covidzorg verleend. 'Ja in Nederland is het personeel ook doodmoe en zelfs uitgeput, maar het zit in de genen van het zorgpersoneel om toch te helpen als de nood ergens heel hoog is.'

En de nood in Suriname is hoog. Er is een complete lockdown afgekondigd met een avondklok die om 18 uur ingaat. Het heet daar 'code paars', dat betekent dat de verspreiding van de ziekte niet meer is te voorkomen. In ziekenhuizen geldt code zwart. Er wordt aan de deur geselecteerd wie wel en wie geen bed krijgt.

'Absoluut rampzalig'

Oemrawsingh noemt de situatie in zijn moederland absoluut rampzalig. Er dreigde ook een acuut tekort aan zuurstof in de ziekenhuizen, maar dat probleem lijkt nu opgelost. 'Er is een transport uit Frans Guyana aangekomen om de ergste nood te ledigen. En defensie stuurt woensdag twee fabriekjes waarmee zuurstof gemaakt kan worden.' Maar het tekort aan personeel blijft groot.

