Auto's en voordeur beschadigd door explosie in Alphen

De explosie vond plaats rond 3.30 uur op dinsdagochtend. Wat er precies is ontploft kan de politie nog niet zeggen, maar volgens een woordvoerder is sprake van een 'krachtig explosief'. Op camerabeelden die rondgaan is te zien dat iemand 's nachts iets in de brievenbus probeert te stoppen.

Zeker tien buurtbewoners werden uit voorzorg uit hun woningen gehaald, maar konden al snel terugkeren. De bewoonster van het huis, een vrouw met vier kinderen, was op dat moment thuis. Via een raam op de eerste etage gaf de vrouw haar kinderen aan een agent. Dat deed ze omdat ze dacht dat er brand was ontstaan op de benedenverdieping van de woning.

De deur raakte zwaar beschadigd | Foto: MediaTV

Mannelijke schreeuw

Waarom de bewoners het doelwit waren is nog een raadsel. Volgens buurtbewoners die wakker werden van de knal was er niet veel te zien. 'Ik zag een politieauto, een ziekenauto en een hoop mensen. Toen wisten we nog niks, vanmorgen hoorden pas we wat er allemaal aan de hand was', vertelt een bewoner. Een buurvrouw zegt 's nachts een mannelijke schreeuw te hebben gehoord.

De bewoonster van de flat woont samen met haar zoon en drie dochters. 'Ik ken de bewoners wel, het zijn nette mensen', vertelt een buurtbewoner tegen een verslaggever van Omroep West. 'Het is wel gek dat dit gebeurt, vooral in je eigen straat.' Volgens een andere bewoonster zijn er wel eerder problemen geweest op het getroffen adres. Zo zou er recentelijk nog een beveiligingssysteem zijn geïnstalleerd en zou er twee weken geleden flinke ruzie zijn geweest.