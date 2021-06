Koning maakt verrassingsrondje in de buurt: 'We doen hier wel eens boodschappen'

De tocht van de koning begon in Het Spaarwaterveld in de wijk Bezuidenhout. 'Ik vind het fijn dat ik nu eindelijk de betrokken bewoners van de wijk heb mogen ontmoeten.' Het is dan ook geen onbekende wijk voor de koning: 'Nou uiteraard komen we hier wel eens om boodschappen te doen. We komen er vaak langs. Mariahoeve is bijna in mijn achtertuin.'

Bij Het Spaarwater werd hij samen met stadsdeeldirecteur Debora Lootsma ontvangen door de voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout, Jacob Snijders. De Koning kreeg een rondleiding over het terrein, dat bestaat uit een speeltuin, een sportveld, een paviljoen met ontmoetingsruimte en een zogenoemd Haags Hopje, waar kleine kinderen speelgoed kunnen lenen. Bewoners hebben op eigen initiatief het beheer van Het Spaarwaterveld overgenomen van de gemeente, omdat zij dachten dit beter en goedkoper te kunnen. Zo draait onder andere de speelgoeduitleen zeven dagen per week op vrijwilligers.

Het bezoek van de koning aan zijn eigen stadsdeel is donderdag 17 juni om 17 uur te zien in Bij ons in het Haagse Hout op Omroep West. De eerste uitzending van de nieuwe serie Bij ons in Haagse Hout gaat op donderdag 3 juni van start. In deze uitzending gaat Fred Zuiderwijk onder andere op bezoek bij Uitgaansgroep Haagse Hout, wandelt hij door het Voedselbos Mariahoeve en maakt hij een rondje met de jeugdwijkagent.

De koning wordt geïnterviewd door Fred Zuiderwijk | Foto: Martijn Beekman

Wijkcentrum Mariahoeve

Vervolgens fietste de Koning naar wijk- en dienstencentrum Mariahoeve, waar initiatiefnemer van De Lichtpuntjes Naomi Barki-Van Vliet klaarstond. De Lichtpuntjes van Mariahoeve bestaat uit vrouwen en moeders uit de wijk die vrijwillig kinderactiviteiten organiseren. Ze koken in de wijk, organiseren bazaars en maken noodpakketjes met levensmiddelen en drogisterijartikelen, die worden bezorgd bij mensen die dat goed kunnen gebruiken. Ook hebben ze sinds de corona-uitbraak samen met andere organisaties in de wijk al honderden gezinnen voorzien van warme maaltijden of boodschappen.

