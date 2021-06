Hagenaar aangehouden voor dood Don Vrijmoet in 2018

De politie heeft zaterdag voor de tweede keer een 29-jarige Hagenaar aangehouden in het onderzoek naar de dood van Donald Vrijmoet. De de 53-jarige Hagenaar werd op 14 november 2018 in zijn woning aan de Rietveen gevonden. Uit onderzoek bleek dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

De nu aangehouden verdachte kwam eerder ook al in beeld bij de recherche. In juni 2019 werd hij al gearresteerd omdat hij mogelijk bij de dood van Donald Vrijmoet, die vooral als Don bekend stond, was betrokken. Er was toen onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden.

De recherche heeft het onderzoek onlangs heropend nadat het nieuwe informatie had ontvangen. Hierbij kwam de 29-jarige Hagenaar opnieuw naar voren als verdachte. De verdenking was zaterdag sterk genoeg om de man aan te houden. De Hagenaar wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die zal beslissen of de man langer vast blijft zitten.

Een zwervend bestaan

De recherche blijft verder onderzoek doen naar de gewelddadige dood van de Haagse man. Vrijmoet leidde volgens de politie jarenlang een zwervend bestaan en was drugsverslaafd, tot hij in 2018 via een zorginstantie een woning aan de Rietveen kreeg, vlakbij De Uithof. Vrijmoet zou hier bijna dagelijks mensen ontvangen, waaronder andere drugsgebruikers.

Of er door zijn drugsgebruik conflicten speelden of dat hij wellicht schulden had, is niet bekend. Het is ook mogelijk dat Don door zijn psychische problemen ruzie met iemand heeft gekregen. De politie vraagt mensen die meer weten over de dood van Vrijmoet nog steeds om zich te melden. In 2019 is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

LEES OOK: Meer mensen in 2018 vermoord in onze regio: een overzicht