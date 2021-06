Heb jij de oplossing voor de overlast op Scheveningen? Laat hier je idee achter

Het was ellende vorige zomer. Door corona gingen weinig mensen naar het buitenland op vakantie en het mooie weer trok heel veel bezoekers naar de badplaats. Op sommige mooie dagen liep Scheveningen daarom over met als gevolg lange files en automobilisten die een parkeerplek zochten. Bovendien waren er straatraces, hadden vrouwen last van straatintimidatie, werd er illegaal gekampeerd en was er geluidsoverlast. Als tragisch dieptepunt vond er op de Pier een steekpartij plaats met dodelijke afloop. De gemeente Den Haag heeft inmiddels samen met een klankbordgroep een actieplan gemaakt waarin allerlei maatregelen staan die de overlast deze zomer moeten voorkomen.

Omroep West wil graag van jou weten wat volgens jou de beste oplossing is tegen de overlast op Scheveningen. Moeten er meer agenten en handhavers komen? Moet er strenger opgetreden worden? Of heb je andere ideeën waar nog nooit iemand aan heeft gedacht? Vul hier het formulier in en laat je oplossing achter in de Omroep West Ideeënbus Overlast Scheveningen.

