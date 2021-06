Martin Jol en United Vansen akkoord over verkoop ADO Den Haag

ADO Den Haag komt als het aan grootaandeelhouder United Vansen (UVS) ligt in handen van clubicoon Martin Jol. De Chinezen zijn het eens geworden over de verkoop van de aandelen aan de oud-speler van ADO, melden bronnen rond UVS aan Omroep West. Om de deal definitief te bekrachtigen moeten er nog wat hordes worden genomen.

Stichting Toekomst ADO Den Haag (STA) en vereniging HFC ADO Den Haag (HFC) zijn de Nederlandse aandeelhouders en zullen spoedig geïnformeerd worden door de advocaat van United Vansen. Beide partijen bezitten maar een heel klein percentage van de aandelen, maar moeten het contract met Jol ondertekenen om de verkoop door te laten gaan.

Als ze dat niet willen doen dan hebben ze drie weken om een andere kandidaat te zoeken die ADO wil overnemen. Die kandidaat kan dan worden voorgelegd aan UVS waarna de Chinese eigenaar kan beslissen voor welke partij hij gaat.

Vraag of Nederlandse aandeelhouders willen tekenen

Of beide aandeelhouders ook daadwerkelijk meteen overgaan tot het ondertekenen van het koopcontract valt te betwijfelen. Gedurende het gehele overnameproces liggen de Nederlandse aandeelhouders en het Chinese United Vansen al overhoop met elkaar. Zo ketsen er om diverse redenen eerder al deals af.

Vorige week liet een woordvoerder van de Nederlandse delegatie weten dat de interesse van Jol bij hen niet kenbaar was. ‘Hij kan zich aan de voordeur melden als hij ADO wil kopen’, klonk het. Achteraf bleken de Nederlandse aandeelhouders al weken te weten dat Jol ADO wil kopen.

Herstructureringsdeskundige nieuwe speler

Een andere speler in het spel is Jeroen Reiziger. Hij is sinds een week aangesteld als herstructureringsdeskundige. Omdat voor hem de zaken er anders uitzien als de 2,1 miljoen euro schuld van ADO door Jol wordt afgetikt, moet hij ook door de advocaten van UVS op de hoogte worden gesteld. De rol van Reiziger komt voor uit de WHOA-procedure, een wet die vijf maanden oud is. Het is nog onbekend hoe hij precies betrokken is bij de deal. Vaststaat dat hij geen definitief oordeel heeft over de deal, maar wel een stem is die gehoord moet worden.

Mochten de hobbels genomen zijn en alle partijen akkoord zijn met de overname van de aandelen door Jol, dan is het spel nog niet gespeeld. De licentiecommissie van de KNVB heeft dan ongeveer zes weken nodig om te oordelen dat ADO onder Jol in veilige handen is en niet binnen onafzienbare tijd in een financieel moeras vast komt te zitten. Pas als ook de KNVB akkoord heeft gegeven mag Jol zich eigenaar van zijn jeugdliefde noemen.

