Man neergestoken bij drukke supermarkt, nog één verdachte gezocht

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

De man is op maandagavond 16 november rond 19.50 uur samen met een vriend in de Albert Heijn aan het Stationsplein. Er komen twee mannen op hem af, waarmee een woordenwisseling ontstaat. Dat loopt zo hoog op, dat de mannen allebei een mes trekken en achter de 24-jarige aan gaan.

De verdachte trekt een mes in de supermarkt | Beeld: Politie

Die rent zo snel als hij kan naar de uitgang van de supermarkt. Het is op dat moment druk in de winkel, klanten maken dat ze wegkomen. Verschillende personeelsleden gaan er achteraan om de situatie onder controle te krijgen. De mannen rennen door de ingangspoortjes naar buiten en botsen daar tegen verschillende nietsvermoedende klanten aan.

Vier keer gestoken

Op het Stationsplein, recht voor de ingang van station Hollands Spoor, weten de twee mannen het slachtoffer te achterhalen. Ze steken hem vier keer; hij wordt geraakt in zijn rug, hand en been. Daarna rennen de mannen weg. De 24-jarige man wordt geholpen door omstanders en heeft het steekincident overleefd.

In de supermarkt en buiten was het die maandagavond druk, dus veel mensen en kinderen hebben gezien wat er is gebeurd. De twee belagers zijn letterlijk met hun messen langs gerend. Het incident heeft daarom veel impact gehad.

Eén man aangehouden

Er is inmiddels één verdachte aangehouden, een man van 20 jaar uit Apeldoorn. De andere man wordt nog altijd gezocht. Hij is te zien op camerabeelden uit de Albert Heijn, maar is later die avond ook gefilmd op het centraal station van Den Haag. Daar hebben de twee iets aan hun kleding veranderd.

De verdachte op het centraal station | Beeld: Politie

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem