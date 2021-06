Waarom werd 14-jarige jongen neergestoken in Haagse Thijssestraat?

De politie hoopt snel meer te weten over een steekpartij in de Thijssestraat in Den Haag, vorige maand. Een 14-jarige jongen werd begin mei neergestoken, maar het is nog onduidelijk waarom. Er zijn tot nu toe drie verdachten aangehouden. Het rechercheteam vraagt verschillende jongeren die tijdens het steekincident in de Thijssestraat aanwezig waren, zich te melden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

Donderdagavond 6 mei vinden agenten na een melding het zwaar gewonde slachtoffer in de Thijssestraat, vlakbij een verzorgingshuis aan de Tak van Poortvlietstraat. Hij is meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij inmiddels weer uit, het gaat naar omstandigheden redelijk goed met hem.

Kort na het incident houdt de politie drie verdachten aan in het Von Fisennepark in Rijswijk: Hagenaars van 15, 16 en 17 jaar oud. Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Getuigen gezocht

Eén van de onderzoeksvragen is waarom de 14-jarige is neergestoken; dat is tot nu toe niet duidelijk. Daarom komt de politie graag in contact met iedereen die hier meer over weet, of die iets heeft gezien of gehoord van het steekincident.

Tijdens het steekincident waren er meerdere jongeren aanwezig. De politie vraagt hen zich te komen melden. Een volgende stap kan zijn dat er camerabeelden getoond gaan worden.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem