Voorverkenning en overval op Noordwijks casino in beeld: 'Je voelt je erg machteloos'

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

De vestigingsmanager van het casino aan de Parallel Boulevard is op vrijdag 11 december vorig jaar al vroeg aan het werk. Hij zit in zijn kantoor, als hij hoort dat er iemand binnenkomt. Omdat hij denkt dat het een collega is, loopt hij het kantoor uit om hem te begroeten. 'Ik deed de deur open, en er staan drie overvallers met wapens. En de schoonmaakster die onder schot werd gehouden', vertelt hij.

De vrouw is op het moment dat ze even voor half negen naar binnen wil gaan vastgegrepen door de overvallers. Ze nemen haar onder bedreiging van een vuurwapen en een mes mee en gaan naar het kantoor waar de vestigingsmanager is. 'Ze riepen: 'geld, geld, maak de kluis open.' Ja, het was een heftige binnenkomst.'

De overvallers in het kantoor | Beeld: Politie

Vastgebonden met tiewraps

De twee slachtoffers moeten op de grond gaan liggen, met hun gezicht naar beneden. De handen en voeten van de vrouw worden met tiewraps vastgebonden. Van de man worden alleen zijn voeten geboeid, omdat hij zijn handen vrij moet houden om de kluis open te maken.

De kluis is voorzien van een tijdslot, wat betekent dat hij niet meteen open gaat nadat de codes zijn ingevoerd. De overvallers zullen dus moeten wachten. 'Ze werden wel wat agressief en zeiden dat ik niet moest liegen. Maar ik lieg niet, ik ga niet voor de grap zeggen dat er een tijdslot op zit. Ik kan verder niks', vertelt het slachtoffer.

'Het is heel vernederend'

'Je voelt je erg machteloos. Je denkt: ben ik dit, die hier op de grond ligt? Je bent totaal overgeleverd aan de grillen van dit soort mensen. Het is heel vernederend, er ging nog iemand met zijn voet op mijn rug staan. Dat blijft je lang bij.'

Een van de overvallers snijdt de band van de tas van de schoonmaakster los met een groot mes. 'Heel triest dat dat ook nog meegenomen wordt. Dat zijn toch de persoonlijke spullen van iemand. En de manier waarop… dat was voor haar een heel vervelend moment.'

Nog twee personeelsleden de dupe

Dan komen er nog twee personeelsleden aan bij het casino. Ze gaan nietsvermoedend naar binnen, waar ze ook worden bedreigd met de wapens. 'Het ging niet zachtzinnig. Een van de medewerksters heeft stompen gekregen, ze werden ruw op de grond gegooid en geboeid', zegt de vestigingsmanager.

De medewerkers worden verrast door de overvallers | Beeld: Politie

Na een aantal lange minuten gaat de kluis open. Het geld wordt eruit gehaald en de overvallers vertrekken. 'In no-time waren ze weg. Wij hebben onszelf los kunnen maken en meteen alarm geslagen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.'

Voorverkenning met Citroën Saxo

Naar aanleiding van de overval zocht de politie een lichtkleurige Citroën Saxo. Een foto daarvan is in een eerdere uitzending van Team West getoond. Dankzij tips is hij teruggevonden, in Rijswijk. Diezelfde auto heeft de politie op bewakingsbeelden van dinsdag 8 december gezien, drie dagen voor de overval. Hij is toen gebruikt bij een voorverkenning.

Die ochtend rond 7.15 uur staat de Saxo op het parkeerterrein tegenover het casino. Er stapt een man uit, die een stukje over de parkeerplaats loopt en daarna terug naar de auto gaat. Op de beelden is goed te zien dat hij een apart loopje heeft.

De man die is te zien bij de voorverkenning | Beeld: Politie

De politie hoopt dat iemand de man herkent. Datzelfde geldt voor de drie overvallers die in het casino zijn geweest. Misschien is het opgevallen dat ze na 11 december ineens over meer geld dan normaal beschikten.

'Ze richten veel schade aan'

'Ik denk er nog vaak aan. Het komt bijna dagelijks terug. Het beeld van die drie overvallers in de deuropening vergeet je niet snel. De medewerkers praten er ook nog vaak over met elkaar, dat helpt. Maar het heeft absoluut impact. Ze richten veel meer schade aan dan een buit. Er lopen vier mensen rond, met een gedachte. Ik wil graag dat ze opgepakt worden’, besluit de vestigingsmanager van het casino.

Herkent u iemand?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem