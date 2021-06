Vier aanhoudingen voor aanslagen op Poolse supermarkten Quick Boys-speler

De explosies vonden plaats bij supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk (2x) en Tilburg in december 2020 en januari 2021. De Koerdische Mahmoed is eigenaar van de winkels in Aalsmeer en Beverwijk.

De vier aangehouden verdachten zijn Amsterdammers van 20 tot 26 jaar. De 20-jarige verdachte verbleef in Frankrijk en is door de Franse politie aangehouden en uitgeleverd aan Nederland. Alle vier de verdachten worden ervan verdacht een of meerdere explosies te hebben veroorzaakt.

Meer aanhoudingen

In het onderzoek is in januari al een 19-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij is weer vrijgelaten, maar is nog altijd verdachte in de zaak. Het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek naar de explosies nog altijd loopt en dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.

