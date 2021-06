Rapworkshop in 'probleemwijk' Leidschendam: 'Ga niet spitten over schieten of neersteken'

Op praten met de media zitten niet alle jongeren in de wijk te wachten. Als de Omroep West-verslaggever met haar camera verschijnt, willen velen niet herkenbaar in beeld. 'Je weet het nooit met journalisten', zegt er eentje. De jongeren zijn gewend dat de media veel negatiefs te melden hebben over hun geliefde buurt.

Voor de rapworkshop is wel veel animo. De jongeren komen trouw iedere week naar een kleurrijk geverfde keet, middenin het groen van de wijk. Onder begeleiding van jeugdwerkers en een rapper leren de jongeren teksten te maken 'op de flow'. Die teksten gaan vaak over de dingen waar ze in het dagelijks leven moeilijk de woorden voor kunnen vinden.

Geen slechte buurt

'Maak nou gewoon je eigen verhaal', zegt Mekki, de rapper die de groep lesgeeft. 'Dat is goed genoeg. En ga niet lopen rappen over: ik ga je klappen, ik ga je schieten en ik ga je neersteken.' Deelnemer Willy heeft de smaak te pakken. Met veel enthousiasme maakt hij teksten over zijn buurt. 'Ik was born in the hood en we komen van niet. Mijn jongens die zijn strijders', rapt hij. Willy heeft niets dan positiefs te melden over het wonen in Prinsenhof. 'Het is een supergoede buurt. Het is fijn hier.' Ook is hij blij met de kansen die hij krijgt van de jeugdwerkers. 'Ik zie ook jongeren en die kunnen zoiets, wat wij nu doen, nooit doen.'

Aothmen Benjadi, de jongerenwerker die met het idee voor de workshop kwam, moedigt de jongeren aan om verder te denken dan vandaag. Hij helpt ze om mogelijkheden te zien. ‘Deze jongeren krijgen niet altijd de kansen die zij verdienen. Met deze rapworkshop leren ze creatief te zijn. Door te rappen kunnen ze ook gevoelens uiten waar ze normaal gesproken geen woorden voor hebben. Ik zie dat het ze goed doet.'





Aothmen en zijn collega’s doen veel projecten met de jongeren. 'We helpen bijvoorbeeld bij een soepproject, waarbij eenzame mensen soep afgeleverd krijgen aan de deur. Ook hebben we met de Ramadan pakketten uitgedeeld.' Van die negatieve reputatie van de wijk merkt Aothmen in zijn werk niet veel. 'Sinds Hart van Nederland berichtte over de autobranden die er waren in de wijk, is dat negatieve beeld ontstaan. Maar ik zie vooral heel veel positiefs. Er is veel saamhorigheid. Mensen kennen elkaar en letten op een positieve manier op elkaar.'



Bryan is trotse inwoners van de Prinsenhof