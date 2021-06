Gedupeerden Schilderswijkbrand halen spullen op: 'Alles is stuk'

De bewoners van 23 huizen die door de grote brand in de Haagse Schilderswijk verwoest zijn, mochten de afgelopen dagen allemaal kort hun huis binnen om belangrijke spullen op te halen. 'Het was heel heftig,' zegt Nick van Balken. 'We mochten een half uurtje naar binnen met iemand van de gemeente. De schade was groter dan ik dacht. Maar het is fijn dat we nu duidelijkheid hebben.'

Nick en zijn vriendin Stefany raakten alles kwijt bij de brand in de Haagse Wouwermanstraat. Hun huis is onbewoonbaar verklaard en ze wonen nu bij de ouders van Nick in de logeerkamer. Een week na de brand kregen ze toestemming om spullen op te halen in hun uitgebrande huis. 'De ravage binnen was groot. Niet alles is verbrand, maar alles was wel nat.'

Het stel had niet verwacht dat het zo'n grote bende zou zijn. 'De slaapkamer is helemaal afgebrand, daar is niets meer te redden. In de woonkamer is het gipsen plafond naar beneden gekomen door het vocht. Alle spullen zijn bedolven onder de gipsplaten. Alles is stuk of bedolven onder het puin.' Nick en Stefany hebben foto's, documenten en paspoorten meegenomen, toen moesten ze alweer weg. 'Wat we meenamen, is gelukkig nog redelijk bruikbaar.'

Met helm op

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag laat weten dat alle bewoners de gelegenheid hebben gekregen om hun huis in te gaan. 'Je kan zeggen dat het een ravage is, maar mensen willen dat toch zelf zien. Soms was er slachtofferhulp bij. Als ze voor het eerst hun huis weer zien, dan schrikken mensen zich dood.' Ook de bewoners van de huizen die nog gevaarlijk zijn om te betreden, mochten heel even terug. 'Dat ging een voor een, met een helm op en onder begeleiding.'

Nick hoopt dat ze binnenkort wat langer de tijd krijgen in hun huis. 'Dan willen we zoeken naar dingen die nog te redden zijn, zoals decoraties, spullen van emotionele waarde. En een beetje beginnen met opruimen.' Alle uitgebrande woningen in de Wouwermanstraat zijn dichtgetimmerd, worden 24 uur per dag bewaakt en zijn afgeschermd met hekken.

Oorzaak brand

De brandweer en de politie hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. De voorlopige bevindingen worden snel verwacht. De bewoners van de 23 huizen hebben zelf tijdelijk onderdak gevonden of ze zijn tijdelijk gehuisvest door de gemeente in logeerwoningen. Die zijn beschikbaar tot 1 juli. Nick en zijn vriendin hopen dat hun verhuurder andere woonruimte voor ze kan regelen of dat ze via de gemeente een woning toegewezen kunnen krijgen met urgentie. 'Maar voorlopig zitten we nog bij mijn ouders.'

