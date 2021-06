Succescoach Sarina Wiegman heeft haar eigen standbeeld: 'Heel onwerkelijk'

Als eerste vrouw heeft Sarina Wiegman dinsdag haar eigen standbeeld onthuld in de beeldentuin van de KNVB. De Haagse succescoach kreeg als eerste vrouw een standbeeld vanwege haar betekenis voor de 'leeuwinnen' en het vrouwenvoetbal in Nederland. Het beeld van Wiegman is gemaakt door kunstenares Lia Krol en zit volgens de bondscoach vol symboliek.

'Allereerst het loopje, dat geeft de beweging van het vrouwenvoetbal in Nederland aan. Uiteraard van de 'leeuwinnen', maar ook van de jeugd tot de senioren, van de breedte tot de top. We zijn onderweg en ik hoop dat we onderweg blijven', zei Wiegman. 'In het beeld heb ik een open houding. Dat is hoe ik ben en graag wil zijn.'

De 51-jarige Wiegman werd tot twee keer toe gekozen tot beste coach ter wereld van een vrouwenploeg en is klappend vereeuwigd in het beeld. 'Dat staat voor het grote applaus dat al onze voorgangers verdienen, de spelers en coaches. En ook de KNVB, dat de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in vrouwenvoetbal. En natuurlijk is het applaus ook voor mijn speelsters. Dit is een geweldige generatie, zonder goede spelers kom je nergens.'

Initiatief van Johan Cruijff

In de voortuin van het KNVB-complex staan sinds 2000 beelden van het Oranje-elftal van de Eeuw, samengesteld op initiatief van Johan Cruijff. Ter ere van het 125-jarig jubileum van de KNVB kwam daar in 2017 een standbeeld van Dennis Bergkamp bij. Te midden van de sculpturen staat een beeld van Rinus Michels, de Bondscoach van de Eeuw. Wiegman heeft een plek gekregen tussen Johan Neeskens en Marco van Basten.

De succesvolle bondscoach kreeg twee jaar geleden na terugkomst van het WK in Frankrijk te horen dat ze als eerste vrouw een beeld krijgt in de KNVB-tuin. Onder leiding van Wiegman wonnen de voetbalsters het EK van 2017 in eigen land en pakten ze zilver op het WK 2019. Na de komende Olympische Spelen verlaat Wiegman het Nederlands team om bondscoach te worden van Engeland.

'Leek wel mijn trouwdag'

De 104-voudig international was nauw betrokken bij de productie van 'haar' beeld. 'Best onwerkelijk dat hier nu een beeld staat van mij', zei Wiegman, nadat ze in het bijzijn van haar familie en vrienden een gouden doek van het beeld had getrokken. Het gezelschap was met de officiële spelersbus van Oranje van Den Haag naar Zeist gekomen. 'Een gekke dag, een beetje onwerkelijk allemaal', zei Wiegman. 'Het leek wel een beetje op mijn trouwdag.'

Voorafgaand aan de onthulling had Wiegman in het KNVB-gebouw videoboodschappen te gekregen van onder anderen Louis van Gaal, Jill Ellis, Silvia Neid, Lex Schoenmaker, Dick Advocaat, Roger Reijners en haar dochters. 'Het waren zulke mooie woorden, dat deed wel iets met me. Maar morgen ga ik weer lekker trainen met een klein groepje, daar ben ik hier voor. Hup, het veld op.'

