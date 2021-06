Tamar trekt met kameel de regio door: 'Dit leven bevalt me wel'

'Ik heb hier buiten geslapen vannacht,' vertelt Tamar met een stralende glimlach. Ze wijst naar een plekje voor de stal van boerderij Meyendel. 'Ik mocht ook binnen slapen, maar buiten vind ik veel fijner. Ik ben hier met open armen ontvangen. Zo gastvrij is iedereen.'

Naast haar slaapplekje staat kameel Einstein. Het is een jonge kameel van een jaar oud. 'Hij is zo lief. Kamelen hebben een slechte reputatie. Maar ze hebben gewoon aandacht en liefde nodig. We zijn al vier weken samen op stap. De reis begon in Venray en ik ben nu onderweg naar Haarlem.'

Kameel op de pont

Twee jaar lang fietste Tamar de wereld rond. Ze reisde vier maanden door Mongolië met haar paard, kameel en hond en liep 600 kilometer door Jordanië. 'Maar vandaag loop ik van Meyendel naar Katwijk. Heerlijk over het strand. Einstein is heel wat gewend. We zijn al door hele drukke gebieden gekomen en hij heeft zelfs al een keer een pontje genomen.'

De wandeltocht duurt 3 maanden | Foto: Omroep West

Tamar maakt de tocht door Nederland om haar boek te promoten. 'In Fulltime avonturier lees je waarom ik gekozen heb voor een andere invulling van mijn leven. Toen ik 28 was had ik alles. Ik had een goede baan, een huis en een motor, maar ik dacht: En nu? Is dit het, totdat ik met pensioen ga?'

Amper geld nodig

'Toen ben ik op reis gegaan. Maar ik wilde dan wel helemaal terug naar de basis. Dus heb ik alles weggedaan. Ik dacht een jaar weg te blijven. Nu zijn we zes jaar verder, dus dit leven bevalt mij wel. Ik heb amper geld nodig om te kunnen leven.

Ik slaap buiten, eet veel uit de natuur. Ik koop nooit iets. De kleren die ik heb, draag ik al 15 jaar. Ik heb zelfs een keer een jaar lang gereisd en maar 1600 euro uitgegeven. Ik heb niet zoveel nodig.'

