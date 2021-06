Oud-politieman Ben strijdt surfend tegen PTSS: 'Dit is het enige wat werkt'

Elke dinsdagavond ligt Ben Bronsema samen met nog zo'n tien andere mensen in de zee bij het strand van Ter Heijde met een surfboard. Het zijn allemaal voormalig brandweer-, defensie-, politie- en zorgmedewerkers 'Mensen die net als ik PTSS hebben', vertelt hij. Omdat de oud-politieman maar niet van zijn klachten afkwam die worden veroorzaakt door deze posttraumatische stressstoornis en voor surftherapie in Amerika een enorme wachtlijst was, zette hij de therapievorm zelf in Nederland op. 'Dit is het enige dat voor mij werkt.'

Dertien jaar lang werkte Ben bij de politie in de regio Haaglanden, waar hij uiteindelijk PTSS opliep. 'Ik kan niet één incident aanwijzen dat voor mij de druppel is geweest', vertelt hij. 'Ik heb zo veel leed gezien: verhangingen, mensen die verdronken waren, verkeersongelukken. Soms voel ik ineens de huid van een dame die ik moest vasthouden na een incident nog op mijn handen. Waar ik het meeste last van heb, zijn overleden kinderen. Dat vergeet ik nooit meer.'

Volgens Ben zijn alle gebeurtenissen zich bij hem gaan opstapelen. 'Waardoor ik als een soort tikkende tijdbom door het leven ga. Het is meer dan alleen het herbeleven. Ik ben heel emotioneel, kan me slecht concentreren en prikkels niet verdragen. Het kan als een druk kruispunt zijn. Dan val ik uit en denk ik alleen maar: ik wil hier weg.'

Zelf surftherapie in Nederland opzetten

Nadat Ben met medisch ontslag ging bij de politie, kwam hij in de hulpverlening terecht. Maar de klachten bleven. 'Toen hoorde ik van het fenomeen surftherapie. Een vorm van therapie in Amerika met zeer goede resultaten. Ik kwam op een wachtlijst terecht, maar na anderhalf jaar was ik nog steeds niet aan de beurt.'

Dus besloot hij zelf het heft in handen te nemen. Hij zocht contact met de organisatie in Amerika en verzamelde vervolgens mensen om zich heen die de therapievorm in Nederland zouden kunnen geven. En dat is inmiddels gelukt: zijn stichting 'Surfivor' biedt de therapie kosteloos aan. 'Dit is belangrijk om iedereen de kans te geven mee te kunnen doen. Het is mentaal voor PTSS'ers vaak al een enorme stap om zich aan te melden. Er zit nog steeds veel schaamte op.'

Met mensen die elkaar snappen een uitdaging aangaan

Naast Ter Heijde kan de therapie ook in Julianadorp en in Domburg worden gevolgd. 'In Ter Heijde hebben we inmiddels zelfs een wachtlijst, het aantal mensen in de regio Haaglanden met PTSS is groot.' Wat Surftherapie zo effectief maakt? 'Alles verandert als je board het water raakt', glimlacht Ben. 'Het wordt ook wel oceaantherapie genoemd. Het contact met zeewater blijkt uit wetenschappelijk onderzoek helend te werken en dat element combineren we met met het avontuur en de uitdaging van het surfen. Allemaal in een veilige omgeving, want deelnemers doen dit met andere PTSS'ers. Mensen die elkaar snappen; die óók dat leed hebben meegemaakt.'

'En wanneer het lukt om die uitdaging te overwinnen, door op de hoge golven te surfen, dan zorgt dat ervoor dat mensen even nergens aan denken en een stuk zelfverzekerder de zee uitkomen. Met dát gevoel gaat een therapeut vervolgens op het strand na afloop met ze aan de slag. En geef ze handvatten om beter met PTSS om te kunnen gaan. Zoals het loslaten van stress en angst en omgaan met prikkels en vermoeidheid.'

Stapje bij stapje beter

Met Ben zelf gaat het stapje bij beetje beter. 'Maar ik ben er nog lang niet. Ik volg daarom ook trouw het programma dat ik zelf heb opgezet. En ik merk wel dat ik lichter ben in mijn hoofd. De dingen toch wat minder zwaar beleef. Ik heb elke week een moment waar ik naartoe kan leven: in het water liggen, alles vergeten en een uitdaging aangaan met mensen om me heen die me begrijpen omdat ze precies hetzelfde hebben meegemaakt.'

LEES OOK: Westlandse Veteranenvereniging bestaat vijf jaar: 'Imago van oude grijze man is er af'